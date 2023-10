Esplorando l'antico paesaggio sotto il ghiaccio dell'Antartide orientale

Un recente studio ha svelato un paesaggio antico e nascosto sotto la calotta glaciale dell’Antartide orientale, fornendo uno sguardo al passato pre-glaciale della regione. Una ricerca condotta dall’Università di Durham nel Regno Unito ha utilizzato dati satellitari per scoprire un pezzo di terra adiacente ai bacini subglaciali Aurora e Schmidt che è rimasto in gran parte inalterato per un massimo di 34 milioni di anni. Questo pezzo di terra offre un “fantasma del paesaggio” prima che si formasse la calotta glaciale, come descritto dal coautore dello studio Stewart Jamieson.

Utilizzando i dati esistenti, i ricercatori sono stati in grado di mappare le ondulazioni sulla superficie del ghiaccio, che corrispondevano ai cambiamenti di elevazione sottostante. Questi sottili gradienti hanno rivelato un paesaggio subglaciale situato a 1.2 chilometri sotto la superficie. Il paesaggio era costituito da tre masse continentali separate, collegate da valli a forma di U, indicando che un tempo facevano parte di una formazione continua. Tuttavia, durante la disgregazione dell’antico supercontinente Gondwana, le forze tettoniche probabilmente causarono la separazione di queste masse continentali.

Lo studio suggerisce che quando il clima si raffreddò dopo il periodo Cretaceo, si formarono delle calotte glaciali su ciascuna massa continentale. Il successivo scioglimento e deflusso creò fiumi che scorrevano verso la costa, che in quel momento si stava aprendo. Circa 34 milioni di anni fa, l’enorme calotta glaciale che oggi ricopre l’Antartide crebbe e seppellì l’intero continente, preservando questo paesaggio preglaciale.

È interessante notare che alcune parti dell’Antartide orientale hanno subito una significativa erosione a causa del peso della calotta glaciale. Tuttavia, nel luogo scoperto di recente, il ghiaccio non ha raggiunto uno spessore tale da consentire l’accumulo di acqua, impedendo così l’erosione. Ciò suggerisce che questo particolare paesaggio è rimasto relativamente stabile per milioni di anni.

Sebbene siano necessarie ulteriori indagini per confermare l’età del paesaggio, la perforazione del ghiaccio per estrarre campioni di roccia e sedimenti dal sito offrirebbe preziose informazioni. Comprendere l’antico paesaggio sotto la calotta glaciale dell’Antartide orientale è cruciale per prevederne il comportamento in un mondo in via di riscaldamento. Comprendendo la forma e le caratteristiche del paesaggio, gli scienziati possono ottenere informazioni sull'attuale flusso di ghiaccio e anticipare i cambiamenti futuri.

