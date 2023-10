Gli astronomi sono preoccupati per l'impatto delle costellazioni satellitari sull'osservazione del cielo notturno

Un team di scienziati internazionali, tra cui ricercatori dell’Imperial College di Londra, ha espresso preoccupazione per le grandi costellazioni di satelliti in orbita attorno alla Terra e per il loro potenziale di disturbare le osservazioni astronomiche. I ricercatori hanno pubblicato un articolo sulla rivista Nature, incentrato sul prototipo del satellite BlueWalker 3, che fa parte della costellazione di satelliti pianificata da AST SpaceMobile per servizi mobili globali e a banda larga.

Le osservazioni di BlueWalker 3 hanno rivelato che si trattava di uno degli oggetti più luminosi nel cielo notturno, superando addirittura tutte le stelle tranne le più luminose. Data la posizione relativamente vicina alla Terra e le dimensioni di queste costellazioni di satelliti, gli astronomi sono preoccupati per il loro impatto sulle osservazioni del cielo notturno e sulla radioastronomia.

Il cielo notturno funge da laboratorio unico per esperimenti scientifici che non possono essere condotti nei laboratori terrestri. Ha anche un significato culturale e dovrebbe essere protetto a beneficio della società e delle generazioni future, secondo Dave Clements, fisico dell'Imperial College di Londra.

I dati raccolti da vari siti in tutto il mondo, tra cui Cile, Stati Uniti, Messico e Aotearoa in Nuova Zelanda, hanno confermato la luminosità di BlueWalker 3 e hanno permesso agli astronomi di calcolare la sua traiettoria nel tempo. Queste informazioni aiutano gli astronomi ad anticipare la presenza di questi satelliti nei loro dati o, idealmente, a evitarli del tutto.

Tuttavia, mitigare la luminosità delle costellazioni satellitari è impegnativo e spesso comporta il mascheramento della loro posizione, con la conseguente perdita di dati preziosi. Inoltre, le lunghezze d'onda di BlueWalker 3 vicine a quelle osservate nei radiotelescopi rappresentano una minaccia per la radioastronomia.

Il satellite trasmette attivamente su frequenze radio vicine a quelle riservate alla radioastronomia. Le protezioni esistenti degli osservatori contro le interferenze radio potrebbero non essere sufficienti, richiedendo quindi ulteriori ricerche per sviluppare strategie efficaci per salvaguardare i telescopi dal crescente numero di satelliti previsti per il lancio nei prossimi anni, come affermato da Mike Peel, co-responsabile dell'iniziativa Sathub di CPS.

Sebbene le costellazioni satellitari siano cruciali per il miglioramento della comunicazione globale, la loro interferenza con le osservazioni astronomiche ostacola il progresso nella comprensione dell’universo. Lo spiegamento di queste costellazioni dovrebbe essere effettuato con un’attenta considerazione dei loro effetti collaterali e dovrebbero essere compiuti sforzi per ridurre al minimo il loro impatto sull’astronomia.

Fonte:

– Nature Journal (articolo fonte)