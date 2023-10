Il satellite brilla più delle stelle e solleva preoccupazioni per gli astronomi

Un satellite lanciato di recente, Bluewalker 3, è diventato più luminoso della maggior parte delle stelle nel cielo, sollevando preoccupazioni tra gli astronomi per la mancanza di regolamentazione e il crescente numero di lanci di satelliti. Il satellite, lanciato nel settembre 2022 da AST SpaceMobile, brilla della stessa intensità dell'ottava stella più luminosa quando è completamente dispiegato e diventa centinaia di volte più luminoso di quanto raccomandato a livello internazionale. I suoi proprietari hanno in programma di lanciare almeno altri 100 satelliti nello spazio.

L'aspetto luminoso di Bluewalker 3 è dovuto al suo sistema di comunicazione di 64 metri quadrati, che riflette la luce solare. Il satellite, che fungeva da prototipo per il Bluebird, aveva lo scopo di migliorare la connettività mobile. Tuttavia, la luminosità del satellite ha spinto i ricercatori dell'Università di Auckland e dell'Università di Canterbury a raccomandare una valutazione critica degli effetti dei satelliti sullo spazio e sull'ambiente terrestre durante il processo di lancio. Anche l'Accountability Office del governo statunitense ha segnalato questo problema.

Gli astronomi hanno espresso preoccupazione per l’impatto sulle loro osservazioni. Philip Diamond, direttore generale dell'Osservatorio SKA, ha sottolineato la sfida di osservare le frequenze assegnate ai telefoni cellulari anche nelle zone radio-quiete. Ha affermato che i satelliti come Bluewalker 3 hanno il potenziale per peggiorare questa situazione e compromettere la loro capacità di condurre ricerche scientifiche se non adeguatamente mitigati.

Osservazioni da varie località, tra cui Cile, Stati Uniti, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi e Marocco, hanno confermato l'eccezionale luminosità di Bluewalker 3. Queste osservazioni rivelano che il satellite supera regolarmente la luminosità massima per i satelliti in orbita bassa stabilita da l'Unione Astronomica Internazionale centinaia di volte. La luminosità di tali satelliti spesso lascia tracce nelle immagini riprese da telescopi ad alta potenza, ostacolando la vista di stelle e galassie.

Il numero in rapido aumento di satelliti nel cielo aggrava il problema. L’Agenzia spaziale europea stima che ogni anno vengano effettuati tra i 60 e i 90 lanci di satelliti, con alcune aziende che lanciano fino a 50 satelliti in un unico lancio. Con l’intenzione di lanciare altri 30,000 satelliti nel prossimo decennio, Starlink, guidata da Elon Musk, ha già inviato in orbita oltre 1,700 satelliti. Questa tendenza, insieme a quella di altre aziende e paesi che lanciano le proprie reti, pone sfide per le osservazioni astronomiche.

La preoccupazione per i lanci satellitari non regolamentati richiede l’imposizione di linee guida rigorose. L’attuale governance spaziale segue un ampio trattato di principi, rendendo lo spazio libero da esplorare per tutti i paesi e vietando l’orbita di armi di distruzione di massa. Tuttavia, la mancanza di normative specifiche per la luminosità e le interferenze dei satelliti ostacola il progresso della ricerca astronomica. Poiché l’industria spaziale globale continua a crescere, raggiungendo potenzialmente i mille miliardi di dollari entro il 1, è fondamentale affrontare queste preoccupazioni e trovare un equilibrio tra progressi tecnologici ed esplorazione scientifica.

Fonti: Natura, Astronomia e Astrofisica