Il cielo notturno di ottobre: ​​allineamenti planetari ed eclissi

Nel mese di ottobre, gli osservatori del cielo possono aspettarsi diversi emozionanti eventi celesti. All'inizio del mese, la luna è appena piena e può essere vista accanto a Giove, che è tre gradi a sud. Il giorno seguente, anche Urano appare tre gradi a sud della Luna, ma la luminosità della Luna potrebbe rendere difficile l'osservazione di questi pianeti.

La sera del 2 ottobre, la Luna si trova appena a sud delle Pleiadi, a circa 1.1 gradi di distanza. Con l'avanzare del mese, Polluce sarà 1.4 gradi a nord della luna il 7 ottobre, e Venere sarà visibile nel cielo del primo mattino, situato sei gradi a sud di una sottile falce di luna il 10 ottobre.

Il 15 ottobre segna l’arrivo della stagione delle eclissi autunnali, che inizia con un’eclissi solare anulare. Durante questo evento, la Luna non coprirà completamente il Sole, risultando in un anello a forma di anello attorno al bordo del Sole. Questa eclissi sarà visibile in tutto l’emisfero occidentale.

Dopo l'eclissi, Marte si troverà vicino alla Luna il 15 ottobre, anche se la sottile fase crescente della Luna potrebbe renderlo difficile da individuare. Il 18 ottobre, la Luna sarà a 0.8 gradi a nord di Antares, e il 24 ottobre Saturno sarà a tre gradi a nord, con Nettuno che apparirà a 1.5 gradi a nord il 25 ottobre.

Il 28 ottobre porterà la luna piena e un'altra eclissi, ma questa volta sarà visibile solo nell'emisfero orientale. Il 29 ottobre, Giove e Urano saranno nuovamente tre gradi sud, e il mese si concluderà con le Pleiadi situate 1.1 gradi a nord della Luna.

Mentre Mercurio rimane oscurato dal luminoso crepuscolo mattutino e troppo vicino al sole per essere visto, Venere brilla brillantemente come la “Stella del mattino” nel sud-est prima dell’alba. Il 10 ottobre la luna crescente passerà accanto a Venere, accompagnata dalla presenza di Regolo, la stella luminosa della costellazione del Leone.

Per quanto riguarda Marte, rimane troppo vicino al Sole per essere osservabile, mentre Giove domina il cielo notturno, diventando sempre più luminoso ed evidente durante la notte. Saturno, situato in alto nel cielo notturno, offre una meravigliosa opportunità agli osservatori del telescopio di testimoniare la bellezza del Pianeta dagli anelli e possibilmente di individuare alcune delle sue lune sullo sfondo scuro. Urano e Giove possono essere visti insieme anche due volte al mese, insieme alla Luna.

Nettuno, infine, avendo recentemente superato l'opposizione, può essere osservato con l'ausilio di strumenti ottici per gran parte della notte. Inoltre, la luce zodiacale, un debole bagliore causato dalla luce solare diffusa dalla polvere interplanetaria, può essere vista prima del crepuscolo mattutino orientale nelle due settimane centrali di ottobre.

Con questi emozionanti eventi celesti in corso, questo mese gli appassionati di astronomia avranno una sorpresa. Che si tratti di assistere ad allineamenti planetari, eclissi o esplorare il cielo notturno con un telescopio, c'è molto da scoprire e da ammirare.

Fonte: James Edgar, redattore dell'Observer's Handbook, Royal Astronomical Society of Canada

Definizioni:

– Eventi celesti: fenomeni che si verificano nel cielo, come allineamenti planetari, eclissi e movimento dei corpi celesti.

– Eclissi solare anulare: un tipo di eclissi solare in cui la Luna non copre completamente il sole, risultando in una forma di luce solare ad anello attorno al bordo della Luna.

– Opposizione: l’allineamento di un pianeta con la Terra e il sole, con la Terra situata tra i due.

– Luce zodiacale: un debole bagliore a forma di cono che appare lungo l’eclittica (il percorso del sole, della luna e dei pianeti) dopo il tramonto o prima dell’alba.

– Royal Astronomical Society of Canada (RASC): un'organizzazione dedicata al progresso e alla promozione dell'astronomia in Canada.

Nota: gli URL dell'articolo originale e delle immagini sono stati rimossi.