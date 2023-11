Una guida agli eventi celesti di novembre

All'inizio di novembre, ci troviamo qualche giorno dopo la luna piena. L’ultimo trimestre avverrà il 5 novembre, segnando un quarto del mese lunare o “luna”. È affascinante notare che ogni trimestre dura circa 7.4 giorni, per un totale di 29.5 giorni da una luna piena a quella successiva. Durante questo mese, vari eventi celesti affascineranno gli osservatori delle stelle di tutto il mondo.

Il 3 novembre la Luna sarà accompagnata da Polluce, uno dei gemelli della costellazione dei Gemelli, situato a 1.4 gradi a nord. Più tardi, il 9 novembre, nell'estremo nord del Canada, avrà luogo una notevole occultazione poiché Venere si posizionerà un grado a sud della Luna. Questo evento creerà sicuramente una grafica straordinaria per coloro che hanno la fortuna di esserne testimoni.

Saturno farà la sua comparsa il 20 novembre, posizionandosi tre gradi a nord del primo quarto di luna. Subito dopo, il 22 novembre, Nettuno si troverà a 1.5 gradi a nord di Saturno. Anche Giove e Urano saranno evidenti, con entrambi i pianeti situati a tre gradi a sud della Luna rispettivamente il 25 e 26 novembre. Inoltre, la luna quasi piena scivolerà con grazia tra le stelle delle Pleiadi il 26 novembre, offrendo uno spettacolo delizioso.

La visibilità di Mercurio si rivelerà impegnativa per gli spettatori nell'emisfero settentrionale. Sebbene emerga nel cielo serale occidentale intorno alla metà del mese, la sua vicinanza all'orizzonte lo farà tramontare poco dopo il tramonto, rendendo difficile la sua osservazione.

Nel cielo orientale, Venere dominerà come la Stella del Mattino, sorgendo intorno alle 4 del mattino prima dell'alba. All'inizio di novembre, Venere aumenterà costantemente per tutto il mese, segnando un contrasto con l'apparizione serale di Mercurio. In particolare, il 9 novembre, la Luna sarà molto vicina a Venere, creando una fantastica coppia celeste.

Sfortunatamente, Marte sarà oscurato dal Sole e quindi rimarrà invisibile per tutto novembre.

Il 3 novembre Giove sarà in opposizione, il che significa che a mezzanotte si troverà direttamente a sud con il sole dietro la Terra. Questo posizionamento offre un'opportunità ottimale per osservare Giove e le sue quattro lune galileiane. Callisto, Io ed Europa saranno visibili in modo intermittente, ciascuno sperimentando un'occultazione dietro il pianeta. Inoltre, il 6 novembre, tutte e tre le lune verranno occultate in successione. Inoltre, il 25 novembre, la Luna si troverà tre gradi a nord di Giove.

Gli appassionati di Saturno saranno felici di sapere che il pianeta ha terminato il suo movimento retrogrado il 4 novembre e ha iniziato il movimento progrado verso est. Questo movimento consentirà a Saturno di sorgere nel tardo pomeriggio, diventando visibile sullo sfondo stellato dell'Acquario a sud-est dopo il tramonto. Il 20 novembre, la luna crescente sarà in prossimità di Saturno, creando un’affascinante congiunzione celeste.

Per quanto riguarda Urano, sarà in opposizione il 13 novembre, mostrando il suo minuscolo punto bluastro tra le stelle dell'Ariete. Situato a una sbalorditiva distanza di 18.6 unità astronomiche (au) dalla Terra, che equivale a circa 2 miliardi e 790 milioni di chilometri, l'osservazione di Urano offre uno sguardo maestoso sulla vastità del nostro sistema solare.

Mentre Nettuno risiederà principalmente tra le stelle dei Pesci per tutto novembre, passerà gradualmente all’Acquario verso l’ultima parte del mese. Sebbene ben posizionato per l'osservazione notturna, la sua grande distanza di 29.4 UA rende l'individuazione di Nettuno senza ausilio ottico una sfida entusiasmante.

Le meteore abbelliranno anche il cielo notturno a novembre. Lo sciame meteorico delle Tauridi meridionali raggiungerà il picco il 5 novembre, in coincidenza con la conclusione dell'ora legale. Inoltre, lo sciame meteorico delle Tauridi settentrionali raggiungerà il suo picco l’11 novembre, offrendo un’altra opportunità agli appassionati celesti di godersi la bellezza delle stelle cadenti.

Mentre approfondiamo le delizie degli eventi celesti di novembre, ricordati di aggiungere ai segnalibri la home page di The News-Optimist per rimanere aggiornato sulle ultime notizie e scoperte nel mondo dell'astronomia.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è una "luna"?

R: Una “luna” si riferisce al periodo di un mese lunare, che è di circa 29.5 giorni.

D: Cosa significa quando un pianeta è in opposizione?

R: Quando un pianeta è in opposizione, significa che la Terra si trova direttamente tra il sole e quel particolare pianeta. Questo posizionamento consente visibilità e osservazione ottimali.

D: Cosa sono le lune galileiane?

R: Le lune galileiane sono le quattro lune più grandi di Giove: Io, Europa, Ganimede e Callisto. Queste lune furono scoperte per la prima volta dall'astronomo italiano Galileo Galilei nel 1610.

D: Cos'è un'unità astronomica (au)?

R: Un'unità astronomica è un'unità di misura utilizzata in astronomia per rappresentare la distanza media tra la Terra e il sole, circa 93 milioni di miglia o 150 milioni di chilometri.

D: Quanto dista Urano dalla Terra?

R: Urano dista circa 18.6 unità astronomiche (au) dalla Terra, che equivalgono a circa 2 miliardi e 790 milioni di chilometri.

D: Nettuno può essere visto senza ausilio ottico?

R: Osservare Nettuno senza ausilio ottico può essere difficile a causa della sua grande distanza di 29.4 unità astronomiche (au) dalla Terra. Tuttavia, con la giusta attrezzatura, è possibile avvistare Nettuno tra le stelle.

D: Quando raggiungono il picco gli sciami meteorici delle Tauridi meridionali e settentrionali?

R: Lo sciame meteorico delle Tauridi meridionali raggiunge il picco il 5 novembre, mentre lo sciame meteorico delle Tauridi settentrionali raggiunge il suo picco l'11 novembre.