Tollerare l'ambiguità in un mondo che cambia: lezioni da Sasha Sagan

La famosa autrice Sasha Sagan, figlia del defunto astronomo Carl Sagan, ha tenuto un potente discorso all'evento Korea Herald Humanity In Tech del 2023, sottolineando l'importanza di abbracciare l'ambiguità in un mondo in rapido cambiamento. Sagan ha sottolineato che l’incertezza può spesso portare a disagio e ansia, soprattutto durante i periodi turbolenti.

Sagan ha riconosciuto che gli esseri umani sono sempre stati incuriositi dall’ignoto, ma allo stesso tempo tormentati da esso. La nostra incapacità di prevedere il futuro è diventata una fonte costante di stress. In risposta a questa incertezza, Sagan ha osservato che le persone spesso cercano risposte in bianco e nero come un modo per trovare sicurezza, anche se queste risposte sono solo segnaposto.

Tuttavia, Sagan ha sottolineato che, di fronte alle vaste possibilità offerte dall’universo, l’umanità deve sforzarsi di abbracciare l’ignoto con fiducia. Ha attinto al regno della scienza per illustrare il suo punto, spiegando che anche le teorie scientifiche più consolidate lasciano sempre spazio al cambiamento e all’ulteriore comprensione. Sagan ha riflettuto sulla filosofia di suo padre del pensiero basato sull'evidenza, che enfatizzava la ricerca della conoscenza piuttosto che la fede cieca.

Durante il suo discorso, Sagan ha anche reso omaggio al lavoro di suo padre. Carl Sagan, ampiamente riconosciuto come uno degli astronomi più acclamati del 20° secolo, sosteneva l'abbraccio dell'ignoto. Si è astenuto dall'offrire risposte affrettate a domande complesse, come l'esistenza di esseri extraterrestri. Sagan ammirava l'approccio basato sull'evidenza di suo padre per comprendere il mondo.

Sagan ha concluso evidenziando il paradosso affrontato dall'umanità: man mano che la nostra comprensione dell'universo si approfondisce, spesso ci sentiamo sempre più piccoli e insignificanti. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza della pazienza e dell’adattabilità nella ricerca delle risposte giuste. Adattarsi alle nuove informazioni può essere impegnativo, ma è essenziale per la crescita e il progresso.

In un mondo di rapidi cambiamenti e incertezze, il messaggio di Sagan ci ricorda che abbracciare l'ambiguità non è solo necessario ma anche vitale per lo sviluppo personale e sociale. Riconoscendo la nostra conoscenza limitata ed essendo aperti a nuove possibilità, possiamo navigare nell’ignoto con fiducia e resilienza.

