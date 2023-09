L'accattivante intervista di Sarah Abo con l'astronauta Michael Collins

In una recente intervista, la giornalista Sarah Abo ha avuto il privilegio di parlare con l'astronauta Michael Collins, il pilota della navicella spaziale Apollo 11 della NASA che portò con successo i primi uomini sulla luna nel 1969. Mentre nomi come Neil Armstrong e Buzz Aldrin sono spesso associati a questo missione storica, furono le capacità di pilotaggio di Collins a garantire il loro ritorno sicuro sulla Terra.

Sebbene lo stesso Collins non abbia messo piede sulla luna, il suo incredibile viaggio fuori dal pianeta ha lasciato un ricordo indelebile in Sarah. Ha descritto la prospettiva di Collins come maestosa, affermando che quando sei nello spazio e vedi la Terra, appare come un minuscolo esemplare che può essere coperto con il pollice. Questa esperienza serve a ricordare la nostra piccolezza nella vastità della galassia in cui abitiamo.

Durante la loro conversazione, Sarah notò che Collins sembrava profondamente in sintonia con la natura umana. Fino alla sua scomparsa nel 2021, ha continuato a incarnare curiosità e crescita personale. Collins ha sottolineato l’importanza di essere curiosi, desiderare di saperne di più sugli altri e promuovere la volontà di porre domande e ascoltare. Credeva che attraverso questa curiosità si potesse continuare a crescere come individuo.

Sarah considerava il colloquio con Michael Collins un'opportunità straordinaria. È stata ispirata dalle sue intuizioni sul desiderio umano di conoscenza e comprensione. La prospettiva unica di Collins come astronauta in orbita attorno alla Luna è servita a ricordarci il nostro posto nell'universo e l'importanza della curiosità e della crescita nelle nostre vite.

