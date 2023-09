L'asteroide Bennu potrebbe potenzialmente colpire la Terra tra 150 anni

Secondo un recente studio condotto da scienziati della NASA, una roccia spaziale conosciuta come asteroide Bennu, obiettivo della missione OSIRIS-REx della NASA, ha il potenziale per entrare in collisione con la Terra in poco più di 150 anni. Tuttavia, le probabilità di impatto sono piccole, pari solo allo 0.037%.

La missione OSIRIS-REx mira a raccogliere campioni da Bennu, un asteroide vicino alla Terra, al fine di ottenere una migliore comprensione della sua composizione e dell'origine del sistema solare. La navicella spaziale senza equipaggio, alimentata a energia solare, grande all’incirca quanto un capannone per gli attrezzi domestici, ha percorso 4.4 miliardi di miglia nel corso di sette anni per raggiungere Bennu.

Domenica mattina, la navicella spaziale tornerà sulla Terra e lascerà cadere circa mezzo chilo di rocce dall'asteroide. L'atterraggio sarà trasmesso in streaming dalla NASA e i campioni raccolti verranno inviati a un laboratorio di Houston per essere esaminati.

Bennu, classificato come oggetto vicino alla Terra (NEO), ha avuto tre incontri ravvicinati con la Terra in passato, nel 1999, 2005 e 2011. Si prevede che passerà ancora più vicino alla Terra rispetto alla Luna nel 2135, e c'è una piccola possibilità che l'attrazione gravitazionale del nostro pianeta possa causare la collisione di Bennu con la Terra il 24 settembre 2182. Tuttavia, la probabilità che ciò accada è solo 1 su 2,700.

Bennu, scoperto nel 1999, è largo circa un terzo di miglio ed è ricoperto di massi. Orbita attorno al sole ogni 14 mesi ed è ricca di carbonio, il che la rende una preziosa fonte di informazioni sulla formazione del sistema solare e sull'origine della vita. L'asteroide prende il nome da una divinità egizia associata al Sole, alla creazione e alla rinascita.

Sebbene la possibilità che Bennu colpisca la Terra possa sembrare allarmante, è importante ricordare che le probabilità sono estremamente scarse. La missione della NASA di raccogliere campioni da Bennu fornirà preziose informazioni sulla storia del nostro sistema solare e sui potenziali pericoli che esistono nello spazio.

Fonte:

– Nasa

– USA Oggi