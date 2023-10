La NASA scopre possibili “mattoni della vita” in un asteroide di 4.5 miliardi di anni

La NASA ha rivelato che un asteroide di 4.5 miliardi di anni, Bennu, potrebbe potenzialmente contenere “gli elementi costitutivi della vita sulla Terra”. Secondo i primi test condotti dall’agenzia spaziale statunitense, i campioni raccolti dall’asteroide durante la missione Osiris-Rex mostravano prove di un alto contenuto di carbonio e acqua. Questi materiali sono stati presentati durante un evento in live streaming presso il Johnson Space Center di Houston, in Texas. I campioni, pari a circa 250 grammi di rocce e polvere, sono stati riportati sulla Terra il mese scorso dopo che una capsula è atterrata nel deserto dello Utah vicino a Salt Lake City. L’amministratore della NASA Bill Nelson ha definito il campione un “tesoro scientifico”, affermando che contribuirà alle indagini sulle origini della vita sul nostro pianeta per le generazioni a venire. Bennu, un residuo del nostro sistema solare primordiale risalente a 4.5 miliardi di anni fa, ha il potenziale per far luce sulla formazione e sull’evoluzione dei pianeti.

Il professor Dante Lauretta, lo scienziato a capo della missione, ha espresso entusiasmo per le scoperte fatte sul materiale dell'asteroide, definendolo una "capsula del tempo" con antichi segreti che forniscono profonde intuizioni sulle origini del nostro sistema solare. L'abbondante presenza di minerali argillosi contenenti acqua e di materiale ricco di carbonio trovati nei campioni rivela solo una frazione di ciò che Bennu potrebbe contenere. Queste scoperte non solo migliorano la nostra comprensione del nostro vicinato celeste, ma offrono anche potenziali indizi sugli inizi della vita. La missione della NASA mirava a raccogliere 60 grammi di campione di asteroide, ma gli scienziati sono rimasti piacevolmente sorpresi di trovare ulteriore "materiale bonus" che copriva la testa del raccoglitore, il coperchio del contenitore e la base quando hanno aperto il coperchio del contenitore.

Nel complesso, lo studio dei campioni di Bennu continuerà a svelare i misteri della nostra eredità cosmica e contribuirà alla nostra comprensione di come è iniziata la vita sulla Terra. L’alto contenuto di carbonio e la presenza di acqua suggeriscono che asteroidi come Bennu avrebbero potuto svolgere un ruolo cruciale nel seminare sul nostro pianeta gli ingredienti necessari affinché la vita emergesse e prosperasse.

