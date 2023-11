La missione Juno della NASA scopre sali e sostanze organiche sulla luna di Giove Ganimede

I dati raccolti dalla missione Juno della NASA hanno rivelato una scoperta rivoluzionaria sulla luna più grande di Giove, Ganimede. Lo spettrometro Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM) a bordo di Juno ha rilevato sali minerali e composti organici sulla superficie della Luna durante un recente sorvolo ravvicinato. Pubblicati sulla rivista Nature Astronomy, questi risultati sono cruciali per svelare l’origine di Ganimede e la composizione del suo oceano profondo.

Ganimede, più grande del pianeta Mercurio, ha affascinato gli scienziati per la presenza di un enorme oceano interno nascosto sotto la sua crosta ghiacciata. Precedenti osservazioni effettuate da veicoli spaziali come Galileo della NASA e il telescopio spaziale Hubble suggerivano l'esistenza di sali e sostanze organiche; tuttavia, la risoluzione di queste osservazioni non è stata sufficiente per fornire una conferma definitiva.

Il 7 giugno 2021, Giunone si è imbarcata in un sorvolo ravvicinato di Ganimede, sfiorando un'altitudine di sole 650 miglia. Durante questa manovra, lo strumento JIRAM ha catturato immagini e spettri infrarossi, consentendo agli scienziati di esaminare la superficie della luna con dettagli senza precedenti. In particolare, JIRAM ha ottenuto una risoluzione spaziale per la spettroscopia a infrarossi migliore di 0.62 miglia per pixel. Attraverso questa imaging avanzata, il team di Juno ha rilevato caratteristiche spettrali distinte associate a materiali diversi dal ghiaccio d’acqua, tra cui cloruro di sodio idrato, cloruro di ammonio, bicarbonato di sodio e forse aldeidi alifatiche.

La presenza di sali ammoniacali suggerisce che Ganimede potrebbe aver accumulato materiali abbastanza freddi da condensare l'ammoniaca durante la sua formazione. Inoltre, i sali di carbonato trovati sulla Luna potrebbero essere resti di ghiacci ricchi di anidride carbonica, fornendo ulteriori informazioni sulla storia geologica di Ganimede.

Un aspetto intrigante dello studio è che la più alta abbondanza di sali e sostanze organiche è stata scoperta nei terreni scuri e luminosi situati vicino alle latitudini protette dal campo magnetico di Ganimede. Questa scoperta indica che i sali e le sostanze organiche osservate sono probabilmente i resti di una salamoia oceanica profonda che ha raggiunto la superficie della Luna.

La missione Juno continua ad esplorare altri affascinanti mondi nel sistema di Giove. Dopo aver indagato su Ganimede ed Europa, un'altra luna che si sospetta abbia un oceano sotto la sua superficie ghiacciata, Giunone sta ora concentrando la sua attenzione su Io. Si prevede che la navicella spaziale si avvicinerà a Io il 30 dicembre 2022, offrendo ulteriori opportunità per scoperte rivoluzionarie.

