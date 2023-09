Nuove intuizioni sull’inverdimento del deserto del Sahara rivelate da uno studio

Un recente studio pubblicato su Nature Communications ha fornito nuove informazioni sul periodico inverdimento del deserto del Sahara negli ultimi 800,000 anni. La ricerca, condotta dal dottor Edward Armstrong dell'Università di Helsinki e dell'Università di Bristol, mostra che questi periodi umidi nel Nord Africa sono stati influenzati dai cambiamenti nell'orbita terrestre attorno al Sole e sono stati soppressi durante le ere glaciali.

Lo studio ha utilizzato un modello climatico per simulare gli intervalli storici dell’inverdimento del Sahara, offrendo prove di come i tempi e l’intensità di questi eventi umidi siano stati influenzati da remoto da grandi, distanti calotte glaciali ad alta latitudine nell’emisfero settentrionale. I ricercatori sono stati in grado di simulare i periodi umidi africani con magnitudo paragonabile a quanto indicato dalle osservazioni paleoclimatiche, facendo luce sul perché e quando si sono verificati questi eventi.

Il deserto del Sahara, storicamente, era periodicamente ricoperto di vegetazione, con fiumi, laghi e animali che dipendevano dall'acqua. Questi periodi umidi nordafricani hanno svolto un ruolo cruciale nel fornire corridoi vegetati fuori dall’Africa, facilitando la dispersione di varie specie, compresi i primi esseri umani, in tutto il mondo.

Si ritiene che il rinverdimento del Sahara sia causato dai cambiamenti nelle condizioni orbitali della Terra, in particolare dalla precessione orbitale della Terra. Questo si riferisce al movimento oscillante della Terra attorno al suo asse, che influenza la stagionalità su un ciclo di circa 21,000 anni. Questi cambiamenti influiscono sulla quantità di energia ricevuta dalla Terra nelle diverse stagioni, controllando in definitiva la forza del monsone africano e la diffusione della vegetazione nella regione.

Lo studio ha confermato che i periodi umidi nordafricani si verificano ogni 21,000 anni a causa dei cambiamenti nella precessione orbitale della Terra. Ciò ha portato ad estati più calde nell’emisfero settentrionale, intensificando il sistema monsonico dell’Africa occidentale e aumentando le precipitazioni nel Sahara, causando la diffusione di una vegetazione simile alla savana.

È interessante notare che lo studio ha anche rivelato che i periodi umidi non si sono verificati durante le ere glaciali, quando grandi calotte glaciali raffreddavano l’atmosfera e sopprimevano il sistema dei monsoni africani. Questa scoperta sottolinea la significativa connessione tra queste regioni lontane, che potrebbe aver ostacolato la dispersione delle specie, compreso l’uomo, fuori dall’Africa durante i periodi glaciali degli ultimi 800,000 anni.

I ricercatori hanno espresso entusiasmo per i risultati e per la capacità del loro modello rivisto di rappresentare accuratamente i cambiamenti passati e fornire approfondimenti sui futuri cambiamenti climatici. Comprendere i fattori che determinano l’inverdimento del Sahara è essenziale per prevedere e mitigare gli effetti dei futuri cambiamenti climatici in questa regione.

Fonte:

– Comunicazioni sulla natura

– Università di Helsinki

– Università di Bristol