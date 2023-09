L'intelligenza artificiale potrebbe rivoluzionare la chirurgia cerebrale, afferma un importante neurochirurgo

Secondo un eminente neurochirurgo, la chirurgia cerebrale che utilizza l’intelligenza artificiale (AI) potrebbe diventare una realtà entro i prossimi due anni, portando a procedure più sicure ed efficaci. I chirurghi in formazione stanno attualmente utilizzando la tecnologia dell’intelligenza artificiale per imparare a eseguire interventi chirurgici al cervello più precisi. Sviluppato presso l’University College di Londra (UCL), il sistema di intelligenza artificiale è in grado di identificare piccoli tumori e strutture critiche, come i vasi sanguigni, situati nel centro del cervello.

La chirurgia cerebrale richiede estrema precisione, poiché anche un piccolo errore potrebbe avere conseguenze fatali. È fondamentale evitare di danneggiare la ghiandola pituitaria, che ha le dimensioni di un acino d'uva e controlla gli ormoni del corpo. Il neurochirurgo Hani Marcus dell’Ospedale Nazionale di Neurologia e Neurochirurgia spiega che trovare il giusto equilibrio è fondamentale: “Se si adotta un approccio troppo piccolo, si rischia di non rimuovere una quantità sufficiente di tumore. Se si esagera, si rischia di danneggiare queste strutture davvero critiche”.

Il sistema di intelligenza artificiale ha analizzato oltre 200 video di interventi chirurgici all’ipofisi e, in soli 10 mesi, ha raggiunto un livello di esperienza che un chirurgo umano impiegherebbe 10 anni per raggiungere. Le capacità del sistema offrono vantaggi significativi ai chirurghi. Marcus afferma: “I chirurghi come me, anche se molto esperti, possono, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, fare un lavoro migliore per trovare quel confine che senza di essa. In pochi anni potresti avere un sistema di intelligenza artificiale che ha assistito a più operazioni di quanto qualsiasi essere umano abbia mai o potrebbe mai vedere”.

Il potenziale dell’intelligenza artificiale nel settore sanitario è riconosciuto dal governo del Regno Unito, che la considera un “punto di svolta”. Secondo il ministro del governo dell’IA, Viscount Camrose, l’intelligenza artificiale potrebbe migliorare i risultati e la produttività nel settore sanitario. La collaborazione tra UCL, ingegneri, medici e scienziati del Centro per le scienze interventistiche e chirurgiche Wellcome/Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) mira a rivoluzionare l’assistenza sanitaria nel Regno Unito con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Fonte:

- University College London