Una soluzione ecologica per rimuovere le microplastiche dall'acqua

I ricercatori del Korea Institute of Science and Technology (KIST) hanno sviluppato un materiale ecologico in grado di rimuovere efficacemente le microplastiche dall’acqua. Le microplastiche, ovvero rifiuti di plastica che col tempo si scompongono in particelle inferiori a 20 μm, rappresentano un rischio significativo per l’ambiente e la salute. Gli attuali impianti di trattamento delle acque non sono in grado di rimuovere le microplastiche di dimensioni inferiori a 20 μm, rendendo necessario trovare soluzioni alternative.

Il dottor Jae-Woo Choi e il suo team presso il Centro per la ricerca sul ciclo dell'acqua del KIST hanno sviluppato un flocculante solido a base di scheletro metallo-organico in grado di aggregare nanoplastiche sotto irradiazione di luce visibile. Il materiale è a base di blu di Prussia, una sostanza a base di strutture metallo-organiche precedentemente utilizzata per assorbire elementi radioattivi dalle acque reflue.

I ricercatori hanno scoperto che il blu di Prussia può aggregare efficacemente le microplastiche sotto la luce visibile. Hanno poi sviluppato un materiale che massimizza l’efficienza di aggregazione del blu di Prussia modificando la struttura cristallina. Quando il materiale viene irradiato con luce visibile, le microplastiche piccole fino a 0.15 μm possono essere agglomerate fino a raggiungere dimensioni circa 4,100 volte più grandi, rendendole più facili da rimuovere.

Negli esperimenti, i ricercatori sono stati in grado di rimuovere fino al 99% delle microplastiche dall’acqua utilizzando il materiale sviluppato. Inoltre, il materiale può flocculare le microplastiche più di tre volte il suo peso, superando di circa 250 volte le prestazioni dei flocculanti convenzionali che utilizzano ferro o alluminio.

Questa soluzione ecologica non solo rimuove efficacemente le microplastiche, ma utilizza anche il blu di Prussia, innocuo per il corpo umano. È un flocculante solido, che facilita il recupero dei residui nell'acqua, e utilizza la luce naturale come fonte di energia, ottenendo un processo a basso consumo energetico.

I ricercatori ritengono che questa tecnologia abbia un alto potenziale di commercializzazione e possa essere applicata ai fiumi in generale, agli impianti di trattamento delle acque reflue e agli impianti di depurazione dell'acqua. Oltre alle microplastiche, il materiale può essere utilizzato anche per rimuovere altri contaminanti dai sistemi idrici.

La ricerca, sostenuta dal Ministero della Scienza e dell'ICT, è stata pubblicata il 1° ottobre sulla rivista internazionale Water Research.

Fonte:

– Istituto coreano di scienza e tecnologia (KIST)