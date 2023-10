Subrahmanyan Chandrasekhar: un pioniere dell'astrofisica

Subrahmanyan Chandrasekhar, nato il 19 ottobre 1910 a Lahore, nell'India britannica (oggi Pakistan), è stato uno scienziato e matematico straordinario che ha dato un profondo contributo al campo dell'astrofisica. Il suo lavoro ha rivoluzionato la nostra comprensione dell'evoluzione stellare e delle leggi fondamentali che governano l'universo.

La passione di Chandrasekhar per la matematica era evidente fin dalla giovane età ed era riconosciuto come un prodigio nel campo. Suo zio, Sir CV Raman, premio Nobel per la fisica, influenzò notevolmente i suoi interessi scientifici.

Dopo aver completato gli studi superiori al Presidency College di Chennai e all'Università di Cambridge, Chandrasekhar ha sviluppato una teoria innovativa in astrofisica. All’età di 19 anni introdusse il concetto noto come “limite di Chandrasekhar”. Questo limite descrive la massa massima di una stella nana bianca stabile, oltre la quale collasserebbe in una stella di neutroni o in un buco nero. La teoria di Chandrasekhar ha sfidato la comprensione esistente dell'evoluzione stellare.

Nel corso della sua illustre carriera, Chandrasekhar ha ricoperto incarichi di insegnante presso l'Università di Chicago. Ha dato contributi significativi a varie aree dell'astrofisica, compreso lo studio delle nane bianche, delle stelle di neutroni e dei buchi neri. Il suo lavoro gettò le basi per l'astrofisica moderna e fece avanzare la nostra comprensione dei cicli di vita delle stelle e delle galassie.

Uno dei suoi contributi più famosi è la teoria del trasferimento radiativo, che spiega come l'energia viene trasferita dall'interno di una stella alla sua superficie. Questa teoria rimane parte integrante della ricerca astrofisica oggi. Le eccezionali intuizioni di Chandrasekhar gli valsero il Premio Nobel per la fisica nel 1983.

L'eredità di Chandrasekhar nel campo dell'astrofisica è incommensurabile. Le sue scoperte rivoluzionarie e il suo lavoro teorico continuano a essere fondamentali per la nostra comprensione del cosmo. La sua influenza si estese oltre la ricerca, poiché guidò e ispirò molti giovani scienziati che diedero contributi significativi nel campo. La dedizione di Chandrasekhar alla ricerca scientifica consolida il suo status di vero pioniere dell'astrofisica.

Per celebrare il suo 107esimo compleanno, il 19 ottobre 2017 è stato creato un doodle di Google, in riconoscimento del suo immenso contributo al campo.

Definizioni:

Evoluzione stellare – Il processo attraverso il quale una stella cambia nel tempo, inclusa la sua nascita, vita e morte.

Trasferimento radiativo – Il processo mediante il quale l'energia viene trasferita attraverso un mezzo, come una stella, attraverso l'assorbimento, l'emissione e la diffusione di fotoni.

Nana bianca - Una stella densa e compatta formata dai resti di una stella di massa medio-bassa che ha esaurito il suo combustibile nucleare.

Stella di neutroni – Una stella piccola e incredibilmente densa formatasi dal collasso di una stella massiccia durante l'esplosione di una supernova.

Buco nero – Una regione dello spazio in cui la gravità è così forte che nulla, nemmeno la luce, può sfuggire alla sua attrazione gravitazionale.

