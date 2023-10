Ryuzo Yanagimachi, pioniere della ricerca sulla fertilità, muore a 95 anni

Ryuzo Yanagimachi, pioniere della ricerca sulla fertilità, è morto all'età di 95 anni il 27 settembre a Honolulu. Era noto per il suo lavoro sulla clonazione con successo di più generazioni di topi nel 1997, prima dell'annuncio della pecora Dolly, il primo mammifero clonato. La tecnica innovativa di Yanagimachi, sviluppata con uno dei suoi studenti post-dottorato, prevedeva l'uso di cellule cumuliformi che circondano l'uovo, rispetto all'approccio con cellule adulte affamate utilizzato dal team scozzese che ha clonato Dolly. Il suo metodo aveva un tasso di successo del 2-3%, significativamente migliore rispetto al processo più rozzo utilizzato dal team scozzese.

Nonostante il suo contributo alla clonazione, Yanagimachi rimase scettico e mise in guardia sui pericoli e sulle preoccupazioni etiche associati alla clonazione umana. Ha sottolineato l'importanza dei metodi riproduttivi in ​​linea con i processi della natura.

Nato in Giappone nel 1928, Yanagimachi studiò zoologia ed embriologia animale all'Università di Hokkaido. Dopo aver lottato per trovare posizioni accademiche nel suo campo in Giappone, nel 1960 entrò a far parte della Worcester Foundation for Biomedical Research negli Stati Uniti. Successivamente accettò una posizione presso l'Università delle Hawaii nel 1966, dove trascorse il resto della sua carriera.

Yanagimachi si ritirò nel 2005 ma continuò a lavorare come professore emerito fino a poco prima della sua morte. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il prestigioso Premio Kyoto nel 2021. Nonostante i suoi riconoscimenti, Yanagimachi è rimasto modesto, attribuendo il suo successo al porre domande “stupide” che occasionalmente hanno prodotto risultati significativi.

