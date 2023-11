Ruggine e ricchezza: l'influenza di Goethite sul paesaggio e sull'economia australiana

Sapevi che il caratteristico colore marrone e arancione di molti paesaggi australiani è dovuto a un minerale chiamato goethite? La goethite, pronunciata ger-thahyt, è un minerale contenente ferro abbondantemente presente nei suoli e nei sedimenti australiani. Questo minerale ha svolto un ruolo significativo nel plasmare la storia geologica, la cultura indigena e l'economia dell'Australia.

La goethite si forma quando i minerali ricchi di ferro subiscono l'ossidazione ed è il componente principale della ruggine. La storia geologica unica dell'Australia, in particolare circa 2.6 miliardi di anni fa, quando l'atmosfera terrestre era priva di ossigeno, portò alla precipitazione di formazioni di ferro a bande (BIF). Nel corso di milioni di anni, questi BIF furono trasformati e la goethite sostituì i minerali della ganga in queste formazioni rocciose.

Il dottor Erick Ramanaidou, esperto di minerale di ferro e nichel lateritico, spiega che gli immensi depositi di goethite in Australia possono essere fatti risalire a questo antico processo. La Goethite è prevalentemente associata ai vasti giacimenti di minerale di ferro del bacino di Hamersley nell'Australia occidentale, ma si trova anche in altre regioni di minerale di ferro come Pilbara, Yilgarn e Middleback Ranges.

Non solo il goethite è significativo in termini geologici, ma ha anche un valore culturale ed economico. I gruppi indigeni in Australia utilizzano da migliaia di anni la goethite sotto forma di pigmento giallo ocra per le pitture rupestri e la body art. Oggi, la goethite è ancora utilizzata da varie culture in tutto il mondo nell'arte, nei cosmetici, nei coloranti alimentari e altro ancora.

Inoltre, la goethite svolge un ruolo cruciale nell'economia australiana in quanto minerale principale del minerale di ferro, utilizzato per produrre l'acciaio. L'Australia è il più grande esportatore di minerale di ferro al mondo e l'industria contribuisce in modo significativo alle entrate delle esportazioni del paese. Nel 2022, l’Australia ha generato l’incredibile cifra di 120 miliardi di dollari dalle esportazioni di minerale di ferro e l’industria impiega un numero considerevole di persone.

Poiché la domanda di minerale di ferro continua a crescere, è essenziale scoprire e comprendere i giacimenti di minerale di ferro per garantire la sostenibilità delle esportazioni di minerale di ferro dell'Australia. Inoltre, concentrandosi sulla riduzione delle emissioni, l’Australia sta esplorando processi di produzione dell’acciaio a basse emissioni per mitigare l’impatto ambientale della produzione di minerale di ferro.

In conclusione, la goethite non è solo un minerale che colora i paesaggi australiani, ma è parte integrante della sua storia geologica, della cultura indigena e dell'economia. La sua formazione e presenza in vasti giacimenti di minerale di ferro hanno modellato il paesaggio e hanno contribuito in modo significativo alla prosperità economica dell'Australia.