Il modulo della Stazione Spaziale Russa subisce una perdita di refrigerante per la terza volta

Un radiatore secondario su un modulo della stazione spaziale russa ha subito una perdita, segnando la terza volta nell'ultimo anno che un componente russo ha perso il refrigerante per la dissipazione del calore. La perdita si è verificata in un circuito del radiatore di riserva sul modulo da laboratorio multiuso Nauka (MLM), progettato per raffreddare l'hardware dell'esperimento. Sebbene non sia ancora noto l'impatto di questo incidente sulle operazioni della stazione, i funzionari hanno assicurato che l'equipaggio non corre alcun pericolo.

L'agenzia spaziale federale russa Roscosmos ha dichiarato che il circuito principale di controllo termico del modulo funziona normalmente e fornisce condizioni confortevoli. Gli ingegneri russi stanno attualmente indagando sulla fuga di notizie e analizzando la situazione. L'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli ha confermato la perdita, rilevata dal radiatore dell'MLM.

Il modulo Nauka ha due sistemi di radiatori, quello che perde è stato montato sul modulo del laboratorio in aprile. Tuttavia, il radiatore primario su Nauka funziona normalmente, senza alcun impatto sull'equipaggio o sulle operazioni della stazione. Le squadre di terra continueranno a indagare sulla causa della perdita.

Questo incidente fa seguito a precedenti perdite di refrigerante sul traghetto dell'equipaggio Soyuz e su una nave mercantile Russian Progress. La perdita della Soyuz ha comportato il drenaggio dell'intera riserva di refrigerante della nave, portando al lancio di una Soyuz sostitutiva e all'estensione della permanenza dell'equipaggio a bordo della stazione. Sebbene si ritenga che la causa di queste perdite siano gli impatti di micrometeoroidi, non è stata fornita alcuna spiegazione definitiva.

La NASA sta prendendo precauzioni per garantire che la perdita sia completamente isolata prima della passeggiata spaziale pianificata dall'astronauta della NASA Loral O'Hara e dall'astronauta dell'Agenzia spaziale europea Andreas Mogensen. Le particelle di liquido refrigerante che si attaccano alle tute spaziali e vengono trasportate all'interno della stazione potrebbero comportare potenziali rischi per la salute.

In conclusione, nonostante la perdita di liquido refrigerante sul modulo russo, le operazioni della stazione continuano inalterate e l’equipaggio rimane al sicuro. Sono in corso le indagini per determinare la causa della perdita e garantire che non comporti ulteriori rischi per gli astronauti o per la Stazione Spaziale Internazionale.

Fonte:

– [Spazio e astronomia](source.com)