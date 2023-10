Roscosmos avverte dell'invecchiamento delle apparecchiature sulla Stazione Spaziale Internazionale

By

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha espresso preoccupazione per l'invecchiamento delle apparecchiature a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), sottolineando che la maggior parte dei componenti russi ha superato il periodo di garanzia. Questo annuncio arriva dopo la recente perdita di refrigerante nel segmento russo della stazione, che segna la terza perdita in un anno.

In una dichiarazione televisiva, il capo di Roscosmos Yuri Borisov ha riconosciuto che la ISS si sta avvicinando alla fine della sua vita operativa. Sebbene l'attività del segmento russo sia stata prolungata fino al 2028 per decisione del governo, Borisov ha sottolineato che l'attrezzatura ha già superato la durata prevista.

Rapporti allarmanti rivelano che circa l’80% delle apparecchiature russe sulla ISS funzionano ormai oltre il periodo di garanzia. Ciò solleva interrogativi sull’affidabilità e la sicurezza del programma spaziale russo.

Il programma spaziale russo ha subito numerose battute d’arresto e fallimenti sin dal crollo dell’URSS. In particolare, il Paese ha perso due missioni su Marte e la sua prima sonda lunare in quasi 50 anni. Il recente incidente della missione Luna-25, il cui sviluppo ha richiesto 16 anni, ha spinto Roscosmos a riflettere sulle cause sottostanti. Borisov ha attribuito i tempi di sviluppo prolungati a finanziamenti incoerenti.

Pur riconoscendo gli sforzi del giovane team dietro la sonda Luna-25, Borisov ha sottolineato l'importanza di imparare dagli errori e di continuare il lavoro. Si è astenuto dal criticare la squadra, sottolineando invece la necessità di trarre le giuste conclusioni e migliorare i progetti futuri.

Il settore spaziale russo affronta da tempo sfide finanziarie e scandali di corruzione. Nonostante questi insuccessi, il presidente Vladimir Putin ha espresso la determinazione a mantenere il programma lunare russo e a superare gli ostacoli incontrati lungo il percorso.

[Fonte: Space.com](https://www.space.com/russia-warns-international-space-station-aging-equipment.html)

FAQ

1. Cos'è Roscosmos?

Roscosmos è l'agenzia spaziale russa responsabile delle attività spaziali, inclusi lanci di satelliti, missioni esplorative e collaborazioni internazionali.

2. Perché l'invecchiamento delle apparecchiature a bordo della ISS è motivo di preoccupazione?

L'invecchiamento delle apparecchiature a bordo della ISS solleva preoccupazioni sulla sua affidabilità e sicurezza. I componenti che funzionano oltre il periodo di garanzia possono essere più soggetti a guasti, mettendo potenzialmente a repentaglio le operazioni e il benessere dell'equipaggio.

3. Perché il programma spaziale russo ha subito battute d'arresto?

Il programma spaziale russo ha dovuto affrontare battute d’arresto dovute a fattori quali finanziamenti incoerenti, scandali di corruzione e le sfide della transizione dall’era sovietica. Questi insuccessi hanno provocato missioni fallite e ritardi tecnologici.

4. Qual era la missione Luna-25?

La missione Luna-25 è stata la prima sonda lunare russa in quasi 50 anni. Ha subito un incidente dopo 16 anni di sviluppo, suggerendo la necessità di riflessione e miglioramento nel programma spaziale russo.

5. Qual è il futuro del programma lunare russo?

Nonostante le battute d’arresto, il presidente Vladimir Putin ha espresso l’impegno a portare avanti il ​​programma lunare della Russia. L’obiettivo è superare gli ostacoli, migliorare la stabilità dei finanziamenti e realizzare missioni di successo in futuro.