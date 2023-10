Roscosmos indaga sulla perdita di refrigerante sul modulo della Stazione Spaziale Internazionale

By

L'agenzia spaziale russa Roscosmos sta attualmente indagando su una perdita di liquido refrigerante su uno dei moduli della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La perdita si è verificata su un circuito del radiatore esterno del modulo Nauka, che è stato aggiunto alla stazione spaziale nel luglio 2021. Il radiatore in questione è stato consegnato alla ISS durante una missione dello Space Shuttle nel 2010. Sebbene la perdita di liquido refrigerante abbia sollevato preoccupazioni, Roscosmos ha rassicurato che il circuito principale di controllo termico del modulo funziona normalmente e che l'equipaggio e la stazione non sono in pericolo.

La NASA ha fornito un aggiornamento sulla situazione, affermando che sono stati osservati dei fiocchi provenienti da uno dei radiatori del modulo Nauka. All'equipaggio è stato quindi chiesto di chiudere le persiane delle finestre del segmento statunitense come precauzione contro la contaminazione. Tuttavia, la NASA ha ribadito che il radiatore primario funziona correttamente e le squadre di terra continueranno a valutare il problema. La causa della perdita è ancora sconosciuta.

Questa perdita di liquido refrigerante è l'ultima di una serie di problemi meccanici che Roscosmos ha dovuto affrontare sulla ISS. Alla fine del 2022, si è verificata una notevole perdita di refrigerante su una navicella spaziale Soyuz collegata alla stazione spaziale. Un'indagine ha concluso che probabilmente un piccolo oggetto ha colpito la navicella spaziale, provocando la perdita. Roscosmos ha lavorato per ripristinare le missioni di trasporto dell'equipaggio dopo questo incidente. I detriti nell’orbita terrestre sono diventati una preoccupazione crescente, poiché le collisioni tra oggetti e i test sulle armi anti-satellite hanno portato ad un aumento della spazzatura incontrollata nello spazio.

Nonostante queste sfide, una navicella spaziale Soyuz sostitutiva è stata lanciata con successo sulla ISS alla fine di febbraio, trasportando l’astronauta della NASA Frank Rubio e due cosmonauti russi sulla Terra nel settembre 2022.

