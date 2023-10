Il modulo russo Nauka sulla Stazione Spaziale Internazionale riscontra una perdita di liquido refrigerante

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha segnalato una perdita di liquido refrigerante nel suo modulo Nauka collegato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il modulo funge da componente multiuso e la perdita di liquido refrigerante influisce sul sistema di raffreddamento di riserva, fondamentale per la regolazione della temperatura a bordo per gli astronauti.

Roscosmos ha assicurato che sia l'equipaggio che la stazione non sono in pericolo immediato. Gli astronauti stanno attualmente valutando la perdita per determinarne la gravità. Questo incidente arriva sulla scia di precedenti perdite di refrigerante subite dall'equipaggio russo nello spazio. L'anno scorso si è verificata una perdita su una capsula dell'equipaggio Soyuz, con conseguente sostituzione della navicella e un viaggio di ritorno ritardato per l'equipaggio. Mesi dopo, anche un veicolo spaziale cargo russo Progress subì una perdita di refrigerante.

La NASA, l'agenzia che collabora con Roscosmos nella gestione della ISS, non ha ancora fornito alcun commento sulla situazione.

Le perdite di refrigerante nello spazio possono comportare potenziali rischi per i membri dell’equipaggio e per le attrezzature a bordo. Il liquido di raffreddamento viene utilizzato per regolare le temperature e impedire il surriscaldamento dei componenti critici. Un sistema di raffreddamento difettoso può potenzialmente interrompere le normali operazioni e compromettere la sicurezza degli astronauti.

Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla situazione mentre l’equipaggio continua a indagare sulla perdita e a determinare la linea di condotta appropriata.

Fonte:

– Dichiarazione di Roscosmos su Telegram

– Nessuna fonte aggiuntiva fornita