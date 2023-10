Gli astronauti sono al sicuro grazie alla perdita di esperienze del modulo russo sulla ISS, afferma la NASA

By

La NASA ha confermato che gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sono al sicuro dopo che di recente è stata osservata una perdita nel modulo russo. Lunedì i controllori di volo dell'agenzia hanno notato dei fiocchi provenienti da uno dei radiatori del modulo di laboratorio multiuso (MLM) Roscosmos Nauka. Questa osservazione è stata confermata anche dall'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, che ha visto i fiocchi dalle finestre della cupola. A titolo precauzionale, all'equipaggio è stato chiesto di chiudere le persiane delle finestre del segmento statunitense per prevenire qualsiasi potenziale contaminazione.

Sia la NASA che Roscosmos hanno dichiarato che l'equipaggio non ha mai corso alcun pericolo. Roscosmos ha identificato la perdita sul radiatore di riserva di Nauka, che si trova all'esterno del modulo. I funzionari russi hanno rassicurato che la temperatura all’interno del MLM rimane confortevole e che non ci saranno modifiche alle operazioni, agli esperimenti o ai periodi di esercitazione dell’equipaggio.

Il radiatore in questione è stato originariamente consegnato alla stazione spaziale sul modulo Rassvet durante una missione dello Space Shuttle nel 2010 e successivamente è stato trasferito a Nauka durante una passeggiata spaziale Roscosmos in aprile. La NASA ha dichiarato che il radiatore primario di Nauka funziona normalmente e fornisce un raffreddamento completo al modulo senza alcun impatto sull'equipaggio o sulle operazioni della stazione spaziale. Verranno comunque condotti ulteriori accertamenti per determinare la causa della perdita.

Questo incidente è l'ultimo di una serie di perdite di refrigerante da apparecchiature russe sulla ISS negli ultimi mesi. Mentre Roscosmos ritiene che le precedenti fughe di notizie fossero dovute a impatti di micrometeoroidi, l’analista spaziale della Harvard-Smithsonian Jonathan McDowell sospetta un potenziale problema sistemico. Con tre sistemi di raffreddamento ora interessati, McDowell suggerisce che potrebbe esserci un problema di fondo comune che causa queste perdite.

Fonte:

– Nasa

– Roscosmo

- Il guardiano