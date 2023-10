L'Agenzia spaziale russa segnala una perdita nel modulo Nauka sulla Stazione Spaziale Internazionale

By

L'Agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato lunedì che si è verificata una perdita nel sistema di raffreddamento di riserva del modulo Nauka sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il modulo Nauka è un modulo multiuso utilizzato per varie ricerche ed esperimenti.

La perdita nel sistema di raffreddamento di riserva viene utilizzata per regolare la temperatura a bordo degli astronauti. Tuttavia, Roscosmos assicura che sia l'equipaggio che la stazione non corrono alcun pericolo immediato. Gli astronauti stanno attualmente valutando la situazione e lavorando per risolvere il problema.

Questa non è la prima volta che il programma spaziale russo riscontra una perdita nello spazio. Alla fine del 2020, si è verificata una perdita in una capsula dell'equipaggio Soyuz, con conseguente sostituzione della navicella spaziale e un viaggio di ritorno ritardato per l'equipaggio. Inoltre, nei mesi successivi anche un veicolo spaziale cargo russo Progress ha subito una perdita di refrigerante.

La NASA, l'agenzia spaziale americana che gestisce l'Iss in collaborazione con la Russia, non ha ancora fornito un commento sulla recente fuga di informazioni nel modulo Nauka.

È fondamentale per la ISS e il suo equipaggio mantenere un ambiente stabile e sicuro nello spazio. Perdite e malfunzionamenti pongono sfide che richiedono attenzione e risoluzione immediate per garantire il benessere degli astronauti e il corretto funzionamento della stazione spaziale.

Nota: definizioni dei termini utilizzati nell'articolo:

– Modulo Nauka: modulo multiuso utilizzato per ricerche ed esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

– Roscosmos: l’agenzia spaziale russa responsabile dell’esplorazione e della ricerca spaziale.

– ISS: La Stazione Spaziale Internazionale, una stazione spaziale abitabile in orbita terrestre bassa.

– Capsula dell'equipaggio Soyuz: un veicolo spaziale utilizzato da Roscosmos per trasportare gli astronauti da e verso la ISS.

– Veicolo spaziale cargo Progress: un veicolo spaziale senza equipaggio utilizzato da Roscosmos per le missioni di rifornimento alla ISS.