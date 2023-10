Il modulo russo Nauka sulla ISS sperimenta una perdita del sistema di raffreddamento

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato lunedì che il suo modulo multiuso Nauka, noto anche come modulo da laboratorio multiuso (MLM), collegato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha subito una perdita nel suo sistema di raffreddamento di riserva. Il sistema di raffreddamento è responsabile della regolazione della temperatura a bordo della ISS per gli astronauti. Tuttavia, si dice che l'equipaggio e la stazione siano al sicuro mentre valutano la perdita.

Questa non è la prima volta che i russi riscontrano una perdita nello spazio. Alla fine del 2020, è apparsa una perdita in una capsula dell'equipaggio Soyuz, che ha portato alla sostituzione della navicella spaziale e al ritardo nel ritorno del suo equipaggio. Mesi dopo, anche un veicolo spaziale cargo russo Progress subì una perdita di refrigerante.

Durante questo recente incidente, le squadre di terra del centro di controllo missione della NASA a Houston hanno incaricato un astronauta americano a bordo della ISS di indagare sulla perdita. L'astronauta ha identificato dei “fiocchi” all'esterno della stazione dalla cupola, un'area finestrata a forma di cupola con vista sullo spazio.

In risposta all’incidente, la NASA ha rilasciato una dichiarazione in cui confermava che l’equipaggio non era mai stato in pericolo. Il radiatore primario su Nauka funziona correttamente, fornendo un raffreddamento completo al modulo senza influire sulle operazioni dell'equipaggio o della stazione spaziale. La NASA ha inoltre aggiunto che le squadre di terra indagheranno sulla causa della perdita.

Nel dicembre dello scorso anno, una perdita di refrigerante dalla capsula russa Soyuz-22 è stata osservata nei feed video in diretta mentre particelle traballanti fluttuavano nello spazio. Dopo aver condotto un'indagine approfondita, gli ingegneri della NASA hanno concluso che probabilmente il responsabile dell'incidente era un frammento di detriti spaziali o un piccolo meteorite.

L'ISS, un laboratorio scientifico orbitale situato a circa 400 chilometri sopra la Terra, è stato occupato ininterrottamente da equipaggi di astronauti internazionali per oltre due decenni. Tuttavia, con l’invecchiamento della struttura, la NASA si sta preparando per il suo pensionamento intorno al 2030, finanziando lo sviluppo di successori costruiti privatamente e dando priorità al ritorno degli esseri umani sulla Luna.

Fonte:

– Dichiarazione dell'agenzia spaziale russa Roscosmos su Telegram

– Dichiarazione della NASA sulla perdita del sistema di raffreddamento della ISS