Il modulo spaziale russo sulla Stazione Spaziale Internazionale presenta una perdita nel sistema di raffreddamento

By

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha riferito che si è verificata una perdita nel sistema di raffreddamento di riserva del suo modulo Nauka, collegato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il sistema di raffreddamento è responsabile della regolazione della temperatura a bordo della stazione spaziale per gli astronauti.

Secondo una dichiarazione pubblicata su Telegram, Roscosmos ha affermato che l'equipaggio e la ISS non corrono alcun pericolo immediato. Gli astronauti stanno attualmente valutando la situazione e affrontando la perdita.

Questo incidente è l’ultimo di una serie di fughe di notizie con cui la Russia ha dovuto fare i conti nello spazio. Alla fine dell'anno scorso, è stata scoperta una perdita in una capsula dell'equipaggio Soyuz, con conseguente sostituzione della navicella spaziale e un ritardo nel ritorno dell'equipaggio. Diversi mesi dopo, anche un veicolo spaziale cargo russo Progress subì una perdita di refrigerante.

La NASA, l'organizzazione americana che gestisce l'ISS in collaborazione con la Russia, non ha ancora fornito un commento riguardo al recente incidente.

È fondamentale notare che termini come “modulo Nauka” e “Stazione Spaziale Internazionale” si riferiscono a componenti specifici del programma spaziale. Il modulo Nauka è un modulo multiuso progettato per la ricerca scientifica e gli esperimenti, mentre la Stazione Spaziale Internazionale è una stazione spaziale abitabile che funge da casa e luogo di lavoro per gli astronauti di vari paesi.

Fonti: Roscosmos, NASA

Nota: l'articolo di origine non fornisce gli URL delle fonti, quindi vengono menzionate senza collegamenti ipertestuali.