L'Agenzia spaziale russa segnala una perdita del sistema di raffreddamento sul modulo ISS

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha annunciato che il modulo multiuso Nauka collegato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha subito una perdita nel suo sistema di raffreddamento di riserva. Questo sistema svolge un ruolo cruciale nella regolazione della temperatura a bordo per gli astronauti. Tuttavia, l'agenzia ha assicurato che l'equipaggio e la stazione non corrono alcun pericolo immediato.

Roscosmos ha rivelato l'incidente in una dichiarazione pubblicata su Telegram, affermando che gli astronauti stanno attualmente valutando l'entità della perdita. Questa non è la prima volta che il programma spaziale russo si occupa di perdite nello spazio. Alla fine del 2020, si è verificata una perdita in una capsula dell'equipaggio Soyuz, con conseguente sostituzione della navicella spaziale e un viaggio di ritorno ritardato per l'equipaggio. Mesi dopo, anche un veicolo spaziale cargo russo Progress subì una perdita di refrigerante.

La NASA, responsabile della gestione della ISS in collaborazione con la Russia, non ha fornito commenti o aggiornamenti immediati riguardo a quest'ultimo incidente. Tuttavia, si prevede che collaboreranno con Roscosmos per affrontare e risolvere il problema.

Le agenzie spaziali danno priorità alla sicurezza e al benessere dei propri astronauti e qualsiasi incidente che coinvolga perdite o malfunzionamenti deve essere indagato a fondo per garantire l'integrità della stazione spaziale. Questi incidenti evidenziano le sfide e i rischi connessi al funzionamento e alla manutenzione di sistemi complessi in un ambiente di microgravità.

Fonte:

– “L’agenzia spaziale russa afferma che un problema tecnico del software, un cortocircuito o un oggetto estraneo potrebbero aver causato danni al modulo” – Reuters (fonte dell’articolo originale)