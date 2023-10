Il segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale sperimenta la terza perdita di refrigerante

Il segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha subito la terza perdita di refrigerante in meno di un anno, sollevando preoccupazioni sull'affidabilità del programma spaziale russo. Lunedì sono stati osservati fiocchi di refrigerante congelato spruzzati nello spazio attraverso un feed live ufficiale fornito dalla NASA. Questa perdita ha avuto origine dal circuito del radiatore esterno del modulo Nauka, noto anche come Modulo Laboratorio Multiuso-Upgrade (MLM), che è stato consegnato alla stazione nel 2012.

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha assicurato che la temperatura nell'unità colpita è rimasta normale e che non vi è alcun pericolo per l'equipaggio o la stazione. Tuttavia, il controllo della missione statunitense a Houston ha chiesto agli astronauti di indagare ulteriormente sulla situazione. Sono stati incaricati di controllare la cupola, in particolare le finestre cinque o sei, per qualsiasi conferma visiva delle scaglie di refrigerante.

Questo incidente fa seguito a due precedenti perdite di refrigerante nel segmento russo della ISS avvenute lo scorso anno. Sebbene l’agenzia abbia confermato che non esiste una minaccia immediata, questi problemi ricorrenti sollevano preoccupazioni sull’affidabilità del programma spaziale russo.

È importante garantire la sicurezza e l’efficienza delle operazioni sulla ISS, poiché funge da piattaforma vitale per la ricerca scientifica e la cooperazione internazionale nell’esplorazione spaziale. Le indagini sulla causa delle perdite di refrigerante e sulle potenziali soluzioni saranno cruciali per mantenere l’integrità della stazione e il benessere del suo equipaggio.

Fonti: Agenzia spaziale russa Roscosmos, NASA