Il segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale riscontra una perdita di liquido refrigerante

La NASA ha riferito che un radiatore sul segmento russo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha iniziato a perdere liquido di raffreddamento il 9 ottobre, segnando il terzo incidente che coinvolge hardware russo sulla stazione in meno di un anno. La perdita è stata notata per la prima volta dai controllori di volo che hanno osservato i fiocchi provenienti da uno dei due radiatori del modulo Nauka, noto anche come modulo da laboratorio multiuso (MLM), installato sulla stazione nel luglio 2021.

L'equipaggio della stazione ha confermato visivamente la perdita dopo essere stato informato dai controllori di volo. Anche se non è chiaro quanto liquido refrigerante sia fuoriuscito e per quanto tempo, la NASA ha dichiarato che Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, ha riferito che la perdita proveniva da un radiatore di riserva su Nauka. Questo radiatore è stato originariamente installato sul modulo Rassvet nel 2010 e trasferito a Nauka all'inizio di quest'anno attraverso una serie di passeggiate spaziali.

Sia Roscosmos che la NASA hanno assicurato che il principale sistema di controllo termico su Nauka funziona correttamente e che non ci sono rischi per la stazione o il suo equipaggio. Tuttavia, come misura precauzionale, l'equipaggio ha chiuso le persiane delle finestre nel segmento americano della stazione per prevenire la contaminazione.

Questo incidente fa seguito a due precedenti perdite di liquido refrigerante su veicoli russi presso la ISS nell'ultimo anno. A dicembre, la navicella spaziale Soyuz MS-22 ha subito una perdita di refrigerante, che ha portato alla sua sostituzione con una navicella spaziale Soyuz senza equipaggio. A febbraio, anche un veicolo spaziale cargo Progress MS-21 senza equipaggio ha subito una perdita di refrigerante. Roscosmos ha attribuito queste perdite a impatti con micrometeoroidi o detriti orbitali, una conclusione che i funzionari della NASA hanno accettato.

Resta incerto se la recente perdita di refrigerante avrà un impatto sulle prossime passeggiate spaziali previste per il segmento statunitense della ISS. Gli astronauti della NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli eseguiranno la manutenzione della stazione e raccoglieranno campioni scientifici in una passeggiata spaziale il 12 ottobre, seguita da un'altra passeggiata spaziale di manutenzione il 20 ottobre.

