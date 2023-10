La Stazione Spaziale Internazionale affronta un'altra perdita dal modulo russo Nauka

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha riscontrato un'altra perdita, e questa volta si ritiene si tratti di liquido refrigerante proveniente da un radiatore di riserva sul modulo russo Nauka. I controllori di volo hanno notato scaglie dal radiatore Nauka attraverso le telecamere della ISS e l'equipaggio, guidato dall'astronauta della NASA Jasmin Moghbeli, ha confermato la perdita dalle finestre del modulo Cupola. A scopo precauzionale, le persiane del segmento statunitense sono state chiuse per evitare qualsiasi potenziale contaminazione.

Sebbene l’equipaggio non sia in pericolo immediato, perdere il radiatore di riserva non è una situazione ideale. Il radiatore primario attualmente funziona bene, ma avere un backup è fondamentale per motivi di ridondanza e sicurezza.

Secondo l'agenzia spaziale russa Roscosmos, la perdita proviene proprio dal radiatore di riserva di Nauka, trasportato da una missione dello Space Shuttle e inizialmente lasciato sul modulo Rassvet. Ad aprile è stato trasferito a Nauka durante una passeggiata spaziale condotta da Roscosmos. È interessante notare che una passeggiata spaziale nel dicembre 2022 per spostare un altro radiatore ha dovuto essere annullata a causa di una perdita di refrigerante osservata da un veicolo russo Soyuz attraccato. Inoltre, un veicolo spaziale cargo Progress senza equipaggio ha subito una perdita di refrigerante nel febbraio 2023.

I funzionari russi tendono ad attribuire le perdite all’impatto di micrometeoroidi o detriti orbitali piuttosto che a difetti di progettazione o produzione. Resta però da vedere quali spiegazioni verranno fornite questa volta. Nel frattempo, il modulo da laboratorio multiuso Nauka ha dovuto affrontare numerosi problemi, tra cui ampi ritardi e accensioni inaspettate dei propulsori al suo arrivo sulla ISS nel 2021.

La NASA ha programmato un paio di passeggiate spaziali per ottobre, la prima delle quali coinvolgerà l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (ESA) Andreas Mogensen. Non è chiaro se queste passeggiate spaziali procederanno come previsto.

Fonte:

– Agenzia spaziale russa Roscosmos