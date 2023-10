Cosmonauti russi lanciano il satellite studentesco durante una passeggiata nello spazio per studiare le vele solari

By

I cosmonauti russi Oleg Kononenko e Nikolay Chub hanno lanciato con successo il satellite studentesco “Parus-MGTU” durante una passeggiata nello spazio. Nell'ambito di un esperimento, il satellite mira a studiare il movimento delle vele solari. Il dispositivo di lancio, sviluppato dagli studenti dell'Università Tecnica Statale di Mosca Bauman, garantisce una traiettoria lineare per il nanosatellite, fornendo un requisito cruciale per le future implementazioni satellitari.

L'obiettivo principale della passeggiata spaziale di Kononenko e Chub era quello di disconnettere il circuito del radiatore secondario del modulo “Nauka” dal circuito del modulo principale. Questa azione si è resa necessaria a causa di una perdita avvenuta il 9 ottobre. I cosmonauti hanno ispezionato e fotografato il luogo non sigillato, consentendo agli specialisti sulla Terra di analizzare e determinare l'origine della violazione.

Dopo lo spiegamento del satellite, i cosmonauti supervisioneranno lo spiegamento della vela solare, aspettandosi che gli aggiustamenti alla lunghezza della vela esposta alle particelle cariche di sole facilitino la spinta del veicolo spaziale e le modifiche orbitali.

Oltre a lanciare il satellite, Kononenko e Chub hanno anche condotto un esperimento radar chiamato “Napor-MiniRSA” sul modulo “Nauka”. L'esperimento mira a monitorare la superficie terrestre per scopi ambientali, di emergenza e di gestione delle risorse naturali. L’indagine è condotta dalla Rocket and Space Corporation “Energia”.

Durante la loro passeggiata spaziale, se verrà loro concesso tempo extra, Kononenko e Chub sostituiranno le piastre di fissaggio che fissano i cavi nella loro posizione agganciata al modulo di servizio “Zvezda”. Questo compito cruciale garantisce la corretta funzionalità e sicurezza del modulo.

La passeggiata spaziale è iniziata alle 20:49 ora di Mosca (17:49 UTC, 23:19 IST), con l'apertura del portello del piccolo modulo di ricerca “Poisk”. I cosmonauti trascorreranno un totale di 6 ore e 52 minuti fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale. Questa particolare missione segna la loro prima passeggiata spaziale dall'arrivo alla ISS il 15 settembre 2023, diventando così la sesta passeggiata spaziale russa dell'anno. Mentre Chub si avventura fuori dalla ISS per la prima volta per lavoro, per Kononenko si tratta della sesta passeggiata spaziale.

Domande frequenti (FAQ)

D: Qual è lo scopo del satellite “Parus-MGTU”?

Il satellite “Parus-MGTU” mira a studiare il movimento delle vele solari nell'ambito di un esperimento condotto dai cosmonauti russi durante una passeggiata nello spazio.

D: Qual è il significato del dispositivo di lancio sviluppato dagli studenti dell'Università Tecnica Statale di Mosca Bauman?

Il dispositivo di lancio garantisce una traiettoria lineare per il nanosatellite, che è fondamentale per le future implementazioni satellitari e previene potenziali deviazioni durante il distacco manuale del veicolo spaziale.

D: Qual è l'obiettivo dell'esperimento radar “Napor-MiniRSA”?

L'esperimento radar “Napor-MiniRSA”, condotto sul modulo “Nauka”, è progettato per monitorare la superficie terrestre per scopi di monitoraggio ambientale, monitoraggio di emergenza e gestione delle risorse naturali.

D: Quale compito svolgeranno Kononenko e Chub sul modulo di servizio “Zvezda”?

Se verrà concesso ulteriore tempo, i cosmonauti sostituiranno le piastre di fissaggio che fissano i cavi nella loro posizione agganciata per garantire la corretta funzionalità e sicurezza del modulo.

D: Quanto tempo Kononenko e Chub trascorreranno fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale?

I cosmonauti rimarranno fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale per un totale di 6 ore e 52 minuti durante la loro passeggiata spaziale.