Nuovi orizzonti: i cosmonauti russi conducono una memorabile passeggiata spaziale per superare le sfide

Due cosmonauti russi, Oleg Kononenko e Nikolai Chub, hanno intrapreso il 25 ottobre una straordinaria passeggiata nello spazio, durata oltre sette ore, per superare varie sfide all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La loro missione prevedeva molteplici compiti critici, tra cui l'installazione di un sistema di comunicazione radar sintetico e l'impiego di un nanosatellite per valutare la tecnologia delle vele solari. Inoltre, i cosmonauti hanno ispezionato il radiatore di riserva esterno del modulo da laboratorio multiuso Nauka, che recentemente aveva riscontrato un problema di perdite di refrigerante.

Durante la passeggiata spaziale, i cosmonauti hanno installato con successo il sistema di comunicazione radar, ad eccezione di un piccolo problema con uno dei pannelli, che verrà risolto in seguito. Inoltre, la vela solare del nanosatellite non si è spiegata completamente, come osservato dalle telecamere durante la sua partenza dalla stazione.

L'ispezione del radiatore di riserva si è rivelata movimentata quando, durante il monitoraggio del punto di perdita, si è formata inaspettatamente una bolla di liquido refrigerante. Fortunatamente, il liquido refrigerante rilasciato non è entrato in contatto con le tute dei cosmonauti.

Per garantire la purezza della stazione spaziale, Kononenko e Chub hanno ispezionato meticolosamente le loro tute spaziali Orlan e gli strumenti per rilevare eventuali tracce di refrigerante prima di rientrare nella stazione. Hanno inoltre ripulito la loro attrezzatura dopo la ripressurizzazione, riducendo al minimo l'introduzione di eventuali contaminanti. Le restanti tracce di contaminanti verranno rapidamente eliminate all'interno della stazione spaziale utilizzando metodi di filtraggio aggiuntivi.

Questa storica passeggiata spaziale ha segnato la 268a missione dedicata all'assemblaggio, alla manutenzione e al potenziamento della Stazione Spaziale Internazionale. Sebbene Kononenko abbia completato sei passeggiate spaziali, questo è stato il viaggio inaugurale di Chub nella vastità dello spazio.

L'agenzia spaziale russa Roscosmos aveva precedentemente individuato la perdita sul radiatore di riserva del modulo Nauka. In particolare, il radiatore primario del modulo continua a funzionare correttamente, supportando i processi di raffreddamento all'interno del modulo senza alcun impatto negativo sull'equipaggio o sulle operazioni della stazione.

Nell’interesse della sicurezza, la NASA ha deciso di rinviare due passeggiate spaziali programmate questo mese. Le date riprogrammate per la passeggiata spaziale che coinvolgerà l'astronauta della NASA Loral O'Hara e l'astronauta dell'ESA Andreas Mogensen, così come quella per la passeggiata spaziale con gli astronauti della NASA Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli, devono ancora essere annunciate.

