La Stazione Spaziale Internazionale riscontra una perdita di refrigerante, nessun pericolo per l'equipaggio

Funzionari russi hanno confermato che si è verificata una perdita di liquido refrigerante sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ma hanno rassicurato che non vi è alcun rischio per l'equipaggio o l'avamposto. La perdita ha avuto origine da un radiatore di riserva esterno per il nuovo laboratorio scientifico russo, denominato Nauka, mentre il principale sistema di controllo termico del laboratorio continua a funzionare normalmente.

La NASA ha inoltre confermato che l'equipaggio di sette persone a bordo della ISS non è in pericolo e che le operazioni proseguono senza interruzioni. Tuttavia, gli ingegneri stanno attualmente indagando sulla causa della perdita, che fa seguito alle recenti perdite di refrigerante da altri veicoli spaziali russi presso la stazione. Precedenti fughe di notizie erano state attribuite agli impatti di minuscoli meteoroidi piuttosto che a difetti di fabbricazione.

In passato l'incidente ha comportato soggiorni prolungati per alcuni membri dell'equipaggio. Durante una perdita dalla capsula Soyuz a dicembre, l'astronauta della NASA Frank Rubio e i suoi colleghi russi, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, hanno trascorso un totale di 371 giorni in orbita invece dei soliti sei mesi. In risposta, è stata inviata alla stazione una capsula sostitutiva per il viaggio di ritorno.

La Stazione Spaziale Internazionale, simbolo della cooperazione internazionale post-Guerra Fredda, continua a operare come una delle ultime aree di collaborazione rimaste tra Russia e Occidente. Nonostante le tensioni derivanti dalle azioni militari di Mosca in Ucraina, la NASA e i suoi partner si impegnano a mantenere operativa la ISS fino al 2030.

Gli attuali residenti della ISS includono gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara, Andreas Mogensen dell'Agenzia spaziale europea, i cosmonauti russi Konstantin Borisov, Oleg Kononenko e Nikolai Chub e l'astronauta giapponese Satoshi Furukawa.

Definizioni:

– Liquido di raffreddamento: una sostanza utilizzata per rimuovere o trasferire calore per prevenire il surriscaldamento in un sistema o dispositivo.

– Radiatore: un dispositivo utilizzato per trasferire il calore da un mezzo a un altro, tipicamente utilizzato per raffreddare un sistema.

– Meteoroidi: piccoli oggetti solidi che entrano nell'atmosfera terrestre dallo spazio.

Fonti: Roscosmos, NASA