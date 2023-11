Gli ambiziosi piani della Russia per conquistare la Luna entro il 2030

By

La Russia si sta preparando per un’ambiziosa missione lunare che mira a inviare cosmonauti sulla Luna per la prima volta nella sua storia. Secondo una bozza di piano presentata da Vladimir Solovyov di RKK Energia, la società russa responsabile dei voli spaziali con equipaggio, la Russia prevede di stabilire una base lunare entro il 2031.

La bozza del piano, citata dall'agenzia di stampa statale TASS, rivela che il programma di esplorazione lunare della Russia include missioni con equipaggio sulla Luna e il primo sbarco umano sulla Luna da parte di un russo. Inoltre, il piano delinea l’intenzione di sfruttare le abbondanti risorse della Luna.

Questo coraggioso sforzo arriva sulla scia della recente battuta d’arresto della Russia, quando la loro prima missione sulla Luna in 47 anni si è conclusa con un fallimento. La navicella spaziale Luna-25, destinata ad atterrare sulla superficie lunare, ha perso il controllo e si è schiantata sulla Luna in agosto.

Mentre il mondo ricorda Neil Armstrong come la prima persona a mettere piede sulla Luna nel 1969, in realtà è stata l'Unione Sovietica a fare la storia nel 1959 con la missione Luna-2, diventando la prima a raggiungere la superficie lunare. Inoltre, la missione Luna-9 del 1966 ottenne il primo atterraggio morbido sulla Luna.

Ora, la Russia mira a superare questi risultati inviando cosmonauti a camminare sulla luna. La tempistica proposta nella bozza del piano indica che i preparativi per una base lunare inizieranno nel 2031 e continueranno fino al 2040.

La creazione di una base lunare è stata a lungo il sogno delle agenzie spaziali di tutto il mondo. Una tale base potrebbe fungere da trampolino di lancio per ulteriori esplorazioni del sistema solare e potenzialmente consentire la futura colonizzazione umana di altri corpi celesti.

Mentre la Russia punta gli occhi sulla Luna, il mondo attende con impazienza il prossimo capitolo dell’esplorazione lunare umana. Con la sua ricca storia nel campo dei viaggi spaziali, la Russia mira a dare un contributo significativo al futuro dell’esplorazione spaziale e ad aprire la strada al ritorno dell’umanità sulla Luna.

Domande frequenti

1. Qual è lo scopo delle missioni lunari russe?

Le missioni lunari della Russia hanno un duplice scopo. In primo luogo, mirano a realizzare il primo sbarco umano sulla Luna in Russia, consolidando il posto della Russia nella storia dell’esplorazione lunare. In secondo luogo, la Russia prevede di stabilire una base lunare entro il 2031, che faciliterebbe l’ulteriore esplorazione della Luna e delle sue abbondanti risorse.

2. Come è fallita la precedente missione lunare della Russia?

La prima missione lunare russa in 47 anni, conosciuta come Luna-25, fallì quando la sua navicella spaziale perse il controllo e si schiantò sulla Luna in agosto. Nonostante questa battuta d’arresto, la Russia rimane determinata a continuare i suoi sforzi di esplorazione lunare e ad imparare dagli errori precedenti.

3. Quali furono i risultati ottenuti dall'Unione Sovietica nell'esplorazione lunare?

L’Unione Sovietica ha raggiunto diversi traguardi significativi nell’esplorazione lunare. Nel 1959, la missione Luna-2 divenne la prima navicella spaziale a raggiungere la superficie lunare. Poi, nel 1966, la missione Luna-9 compì il primo atterraggio morbido sulla Luna. Sebbene i cosmonauti sovietici non abbiano mai effettuato uno sbarco umano sulla Luna, il loro contributo all’esplorazione lunare è stato rivoluzionario.

