La Russia identifica la causa del guasto della sonda lunare Luna-25

L'agenzia spaziale russa Roscosmos ha determinato la causa del fallimento della sonda lunare Luna-25. La sonda si è schiantata sulla Luna durante una manovra intesa a stabilire un atterraggio vicino al polo sud lunare. Inizialmente, i funzionari hanno annunciato che i motori erano rimasti accesi per un periodo più lungo del previsto. Tuttavia, ulteriori indagini hanno rivelato che un'unità di controllo di bordo non è riuscita a spegnere i motori a causa di un accelerometro malfunzionante. L'unità accelerometro non era stata attivata, il che ha impedito la registrazione della velocità richiesta e la disattivazione del sistema di propulsione come previsto.

Nonostante questa battuta d’arresto, Roscosmos resta impegnata nel suo programma di esplorazione lunare. Hanno in programma di lanciare tre missioni successive, Luna-26, Luna-27 e Luna-28, nei prossimi anni. Lo schianto di Luna-25 potrebbe addirittura accelerare queste tempistiche, secondo il capo di Roscosmos Yuri Borisov. Ha dichiarato che sono determinati a continuare il programma lunare e stanno esplorando la possibilità di spostare le date di lancio delle future missioni per ottenere risultati più rapidamente.

In precedenza, Luna-25 mirava a essere la prima missione ad atterrare nella regione polare meridionale della Luna, che si ritiene contenga depositi di ghiaccio d’acqua. Tuttavia, a causa del fallimento, la missione indiana Chandrayaan-3 è stata in grado di rivendicare questa distinzione. Chandrayaan-3 è atterrato con successo vicino al polo sud lunare appena quattro giorni dopo lo schianto del Luna-25, rendendo l'India il quarto paese a realizzare un atterraggio morbido sulla Luna.

Anche se il fallimento di Luna-25 ha rappresentato una battuta d’arresto per l’esplorazione lunare russa, Roscosmos rimane determinata a portare avanti il ​​suo ambizioso programma. Continuano a lavorare per comprendere i misteri della luna e contribuire ulteriormente alla comprensione da parte dell'umanità del nostro vicino celeste.

