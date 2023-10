Una nuova scoperta sfida le regole genetiche

By

Un team di ricercatori dell'Earlham Institute e dell'Università di Oxford ha fatto una scoperta inaspettata mentre lavorava su un nuovo metodo per sequenziare il DNA. Per testare il loro metodo, hanno isolato un protista da uno stagno d'acqua dolce nei parchi dell'Università di Oxford. Un protista è un termine vago che si riferisce a qualsiasi organismo eucariotico che non sia un animale, una pianta o un fungo.

Analizzando il genoma del protista, i ricercatori hanno scoperto che non si trattava solo di una nuova specie, Oligohymenophorea sp. PL0344, ma presentava anche una divergenza unica nel suo codice genetico. Normalmente, si ritiene che i codoni di stop TAA e TAG siano fortemente legati, cambiando insieme e specificando lo stesso amminoacido. Tuttavia, in Oligohymenophorea sp. PL0344, solo TGA codificava un codone di stop, con TAA e TAG tradotti in diversi amminoacidi.

Questa scoperta sfida le regole precedentemente note della traduzione genetica, poiché si pensava che questi due codoni fossero accoppiati. I ricercatori hanno anche scoperto che nel genoma del protista c'erano più copie di TGA del previsto, forse per compensare l'assenza degli altri due codoni di stop. Questa anomalia in Oligohymenophorea sp. PL0344 potrebbe servire da ispirazione per future scoperte genetiche.

Il dottor Jamie McGowan, uno dei ricercatori, ha affermato che gli scienziati spesso cercano di progettare nuovi codici genetici, ma si possono fare scoperte interessanti anche in natura. Questa scoperta inaspettata dimostra che ci sono ancora cose affascinanti da scoprire, anche quando non le cerchiamo attivamente.

Lo studio, che descrive in dettaglio questa scoperta genetica unica, è stato pubblicato su PLOS Genetics.

