Ricercatori dell'Università di Sydney nominati membri della Royal Society of NSW

Tre ricercatori dell'Università di Sydney sono stati insigniti della nomina a Fellow della Royal Society of NSW. Il professor Ben Colagiuri, la professoressa Ainsley Newson e la professoressa Elaine Sadler sono stati tutti premiati per i loro contributi nei rispettivi campi.

Il professor Ben Colagiuri, preside della Scuola di Psicologia, è stato riconosciuto per le sue significative ricerche sugli effetti placebo e nocebo. Il suo lavoro nel campo della psicologia ha avuto un impatto notevole e ha portato a una migliore comprensione di questi fenomeni.

La professoressa Ainsley Newson, docente di bioetica alla Sydney Health Ethics, è stata riconosciuta a livello internazionale per il suo lavoro nel campo della bioetica, in particolare nella genomica e nella riproduzione. La sua esperienza e i suoi contributi l'hanno resa una figura distinta nella comunità scientifica.

La professoressa Elaine Sadler AO, astrofisica del Sydney Institute for Astronomy, è stata premiata per la sua eccezionale reputazione internazionale nel campo dell'evoluzione delle galassie e dell'astrofisica. Questo riconoscimento si aggiunge al suo status di membro dell'Accademia australiana delle scienze.

Il vicerettore aggiunto (Ricerca), la professoressa Emma Johnston, si è congratulata con tutti e tre i ricercatori per il loro meritato riconoscimento. Elogia il loro impegno per l'eccellenza nella ricerca e riconosce l'orgoglio che la comunità universitaria prova nei loro confronti.

La Royal Society of NSW, fondata nel 1821, è una delle più antiche istituzioni scientifiche e culturali dell'Australia. Serve come piattaforma per promuovere la conoscenza scientifica, promuovere lo scambio intellettuale e riconoscere contributi eccezionali in vari campi.

Questa nomina a Fellow della Royal Society del NSW non solo mette in risalto i risultati dei professori Colagiuri, Newson e Sadler, ma conferisce anche il riconoscimento all'Università di Sydney come istituzione leader per la ricerca e la scoperta scientifica.

