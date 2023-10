Un'immagine sorprendente rivela una nebulosa rossa brillante nel cielo notturno

By

L'Osservatorio Europeo Australe (ESO) ha svelato una splendida fotografia di una nebulosa rossa brillante conosciuta come IC1284. Questa vasta nube di polvere e gas, classificata come nebulosa a emissione, emette luce propria ed è il risultato della formazione stellare attiva.

Il vibrante colore rosso di IC1284 è dovuto agli elettroni all'interno degli atomi di idrogeno che vengono eccitati dalla radiazione emessa dalle giovani stelle. Di conseguenza, questi elettroni rilasciano energia ed emettono una specifica lunghezza d'onda di luce rossa. Gli astronomi sono stati in grado di catturare questa immagine utilizzando la OmegaCAM dell'ESO, una fotocamera ad ampio campo situata sul Survey Telescope (VST) del Very Large Telescope (VLT) presso l'Osservatorio del Paranal in Cile.

Le nebulose, come IC1284, sono costituite da colossali nubi di polvere e gas che forniscono il carburante necessario per la formazione di nuove stelle. Nella fotografia, il bagliore rosso di IC1284 è esaltato dalla presenza di stelle abbaglianti che lo circondano.

Ad accompagnare IC1284 ci sono due nebulose a riflessione conosciute come NGC6589 e NGC6590, situate nell'angolo in basso a destra dell'immagine. A differenza delle nebulose a emissione, le nebulose a riflessione sono costituite da polvere interstellare che riflette la luce emessa dalle stelle vicine. Di conseguenza, queste nebulose appaiono di colore blu.

La polvere all'interno di una nebulosa a riflessione disperde lunghezze d'onda della luce più corte e blu provenienti dalle stelle vicine, creando un bagliore accattivante ed etereo. Questo fenomeno è lo stesso motivo per cui il nostro cielo appare blu.

Questa immagine appena rilasciata fa parte di un'iniziativa più ampia chiamata VST Photometric H alpha Survey of the Southern Galactic Plane and Bulge (VPHAS+), organizzata dall'ESO. Attraverso l’indagine VPHAS+, gli astronomi mirano ad acquisire una comprensione più profonda del ciclo di vita delle stelle studiando nebulose e stelle nella luce visibile.

In conclusione, l'ultima fotografia dell'ESO mostra l'affascinante bellezza di IC1284, una nebulosa a emissione rossa che affascina con la sua presenza luminosa nella vastità dello spazio.

Definizioni:

– Nebulosa a Emissione: Una nube luminosa e diffusa di gas ionizzato che emette luce propria.

– Nebulosa a riflessione: una nube di polvere interstellare che riflette la luce emessa dalle stelle vicine.

– VLT: Very Large Telescope, un potente telescopio gestito dall’Osservatorio Europeo Australe.

Fonte:

– Osservatorio Europeo Australe (ESO)

– Indagine VST fotometrica H alpha del Piano Galattico Meridionale e del Rigonfiamento (VPHAS+)