I galli mostrano capacità di auto-riconoscimento, secondo nuovi studi

Un recente studio condotto da un team di neuroscienziati e psicologi dell’Università di Bonn e dell’Università di Bochum in Germania ha fornito prove potenziali che suggeriscono che i galli possiedono capacità di auto-riconoscimento. I ricercatori hanno ideato nuovi esperimenti che coinvolgono specchi per determinare se i galli potessero differenziare la propria immagine da quella di un altro gallo.

Ricerche precedenti avevano identificato solo un numero selezionato di specie animali capaci di auto-riconoscimento, come le gazze, alcune scimmie, gli elefanti e i delfini. Questi studi in genere comportano l'osservazione della risposta di un animale a un segno sul viso o sul corpo vedendone il riflesso in uno specchio. Tuttavia, poiché molti animali non possiedono arti o appendici adatti a tali test, i ricercatori hanno dovuto sviluppare metodi alternativi.

I galli sono stati scelti come oggetto di questo studio per le loro tendenze comportamentali. È stato osservato che i galli spesso cantano quando si confrontano con i predatori, rimanendo silenziosi in ambienti indisturbati. Il gruppo di ricerca ha sfruttato questa caratteristica per condurre i propri esperimenti di auto-riconoscimento.

Durante gli esperimenti, un singolo gallo è stato posto in un'area chiusa divisa da una rete metallica. Dall'altro lato della rete, in alcune prove è stato posizionato un altro gallo, mentre in altre lo spazio è rimasto vuoto. Inoltre, in alcune prove è stato fissato uno specchio sulla rete, che ostruiva la vista del gallo dietro di esso. Per introdurre una potenziale minaccia, in alcuni esperimenti i ricercatori hanno proiettato la sagoma di un falco sul soffitto.

Analizzando i comportamenti e le vocalizzazioni dei galli, il gruppo di ricerca ha scoperto che la presenza di un altro gallo sul lato opposto della rete aumentava significativamente la probabilità di cantare. È interessante notare che questa risposta si verificava indipendentemente dal fatto che il gallo potesse vedere o meno il proprio riflesso nello specchio. Questa scoperta implica che i galli comprendano che l'immagine speculare non è quella di un altro gallo, indicando una forma di auto-riconoscimento. Inoltre, lo studio suggerisce che i galli si affidano a segnali visivi piuttosto che a segnali uditivi o olfattivi per determinare la realtà dell’ambiente circostante.

Questo studio contribuisce alla nostra comprensione delle capacità cognitive dei galli e amplia il repertorio conosciuto dell’autoconsapevolezza nel regno animale. Ulteriori ricerche in quest’area potrebbero far luce sull’evoluzione e sullo sviluppo dell’autoriconoscimento tra specie diverse.

