I galli si riconoscono allo specchio? Un nuovo studio fa luce

Uno studio innovativo condotto da ricercatori delle Università di Bonn e Bochum e della MSH Medical School di Amburgo, sfida la comprensione convenzionale dell’intelligenza aviaria. Lo studio mirava a indagare la consapevolezza di sé nei polli, concentrandosi in particolare sui galli e sulla loro capacità di riconoscersi allo specchio.

Tradizionalmente, il “Mark Test” è stato utilizzato per valutare il riconoscimento di sé negli animali. Tuttavia, questo test ha prodotto risultati incoerenti, portando i ricercatori a cercare un approccio più ecologicamente rilevante. Sonja Hillemacher e la Dott.ssa Inga Tiemann, in collaborazione con il Prof. Dr. Dr. hc Onur Güntürkün, hanno deciso di esplorare i comportamenti naturali dei galli per progettare un test più adatto.

Sfruttando il fatto che i galli emettono segnali di allarme per avvertire i loro amici di potenziali predatori, i ricercatori hanno ideato un esperimento innovativo. Hanno creato un ambiente controllato in cui i galli potevano percepirsi visivamente l’un l’altro pur essendo separati da una griglia. Quando veniva introdotta la minaccia di un predatore simulato, i galli emettevano un numero significativamente maggiore di richiami di allarme rispetto a quando erano da soli.

Basandosi su questi risultati, i ricercatori hanno introdotto uno specchio nell’ambiente di prova per esaminare se i galli avrebbero risposto con richiami di allarme vedendo il proprio riflesso. Sorprendentemente, i galli emettevano un numero drasticamente inferiore di richiami, indicando che non percepivano la propria immagine riflessa come quella di un altro uccello.

Questi risultati mettono in discussione le ipotesi precedenti sulle capacità di autoriconoscimento dei galli. Sonja Hillemacher suggerisce che mentre i galli potrebbero riconoscere il loro riflesso, potrebbero interpretare l'entità riflessa come non minacciosa, portando a una riduzione dei richiami di allarme.

Questa ricerca evidenzia l’importanza delle condizioni contestualmente rilevanti nei test comportamentali e sollecita un cambiamento di prospettiva e metodologia negli studi sulla cognizione animale. Considerando i comportamenti naturali e gli ambienti degli animali, gli scienziati potrebbero scoprire nuove informazioni sulla loro intelligenza.

FAQ:

D: Cos'è il "Voto di prova"?

Il “Mark Test” è un metodo tradizionale utilizzato per valutare il riconoscimento di sé negli animali. Si tratta di apporre un segno colorato su un animale visibile solo attraverso il riflesso di uno specchio. Se l'animale dimostra consapevolezza del segno interagendo con esso attraverso lo specchio, ciò suggerisce l'autoriconoscimento.

D: Quali sono stati i risultati dello studio sull'autoconsapevolezza dei galli?

Lo studio ha scoperto che i galli emettevano significativamente meno segnali di allarme quando vedevano il proprio riflesso in uno specchio rispetto a quando vedevano un altro gallo. Ciò suggerisce che i galli potrebbero riconoscere i loro riflessi, sebbene li percepiscano come entità non minacciose.

D: In che modo questa ricerca influisce sui diritti e sul benessere degli animali?

La ricerca sottolinea l’importanza di considerare i comportamenti naturali e gli ambienti degli animali nei test comportamentali. Comprendendo meglio la cognizione e l’autoconsapevolezza degli animali, possiamo sostenere un miglioramento del benessere e dei diritti per varie specie, in particolare in settori come l’agricoltura e la ricerca.