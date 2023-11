Nuove scoperte nella Nebulosa di Orione mettono alla prova la nostra comprensione della formazione planetaria

Un recente studio condotto dagli astronomi dell’Agenzia spaziale europea (ESA) ha svelato un notevole nascondiglio di pianeti canaglia nel cuore della Nebulosa di Orione. Questi oggetti di massa planetaria, che non orbitano attorno alle stelle e sono conosciuti come pianeti canaglia o fluttuanti, sono stati trovati in numero sorprendente e molti di loro sono legati tra loro in coppie binarie, simili alle stelle.

La scoperta di pianeti canaglia binari mette in discussione le nostre precedenti ipotesi su come si formano questi oggetti. Normalmente, i sistemi binari sono più caratteristici delle stelle che dei pianeti. Il fatto che siano stati trovati così tanti pianeti accoppiati suggerisce che potrebbero essersi formati attraverso gli stessi meccanismi delle stelle, nonostante le loro piccole dimensioni.

Il gruppo di ricerca, guidato dall'astronomo Samuel Pearson, ha utilizzato il James Webb Space Telescope (JWST) per osservare l'ammasso di stelle del Trapezio situato nella Nebulosa di Orione. Analizzando il centro denso dell'ammasso, sono stati in grado di identificare 540 potenziali pianeti canaglia con una massa che va dal doppio di quella di Saturno a 13 volte quella di Giove.

Ciò che rende questa scoperta ancora più intrigante è che circa il 9% di questi oggetti di massa planetaria sembrano essere in coppie binarie. Ciò è molto insolito, poiché i sistemi binari sono molto meno comuni tra le stelle di piccola massa e ancora più rari tra gli oggetti substellari come le nane brune.

L’esistenza di questi pianeti canaglia binari mette alla prova la nostra attuale comprensione della formazione dei pianeti. Una possibilità è che si siano formati attorno alle stelle e successivamente siano stati separati a causa delle interazioni con le stelle di passaggio, finendo per formare coppie binarie. Tuttavia, questa spiegazione solleva più domande che risposte, poiché i nostri modelli esistenti non sono in grado di tenere pienamente conto di questo scenario.

Verranno condotte ulteriori osservazioni e analisi utilizzando lo spettrografo del vicino infrarosso del JWST per confermare la natura di questi oggetti e indagare sulla composizione delle loro atmosfere. Ciò fornirà preziose informazioni sulla formazione e sull’evoluzione dei pianeti canaglia.

La scoperta di pianeti binari canaglia nella Nebulosa di Orione apre nuove strade per la ricerca e ci incoraggia a rivalutare la nostra comprensione dei processi di formazione planetaria. Questi risultati hanno implicazioni significative per campi come la formazione dei pianeti, l’astrofisica stellare e l’evoluzione delle galassie, evidenziando la necessità di ulteriori indagini sull’affascinante mondo dei pianeti canaglia.

FAQ:

D: Cosa sono i pianeti canaglia?

R: I pianeti canaglia o fluttuanti sono oggetti di massa planetaria che non orbitano attorno alle stelle.

D: Come hanno fatto gli astronomi a scoprire i pianeti canaglia nella Nebulosa di Orione?

R: Gli astronomi hanno utilizzato il James Webb Space Telescope (JWST) per osservare il centro denso della Nebulosa di Orione e hanno identificato 540 potenziali pianeti canaglia.

D: Perché i pianeti canaglia binari nella Nebulosa di Orione sono significativi?

R: L’esistenza di pianeti binari canaglia mette alla prova la nostra attuale comprensione della formazione dei pianeti e solleva interrogativi sulle loro origini e su come rimangono legati gravitazionalmente insieme.