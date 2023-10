Consigli di giardinaggio per aggiungere colore al tuo giardino di casa

Quando pianifichi il tuo giardino di casa, è importante considerare arbusti da fiore, tappezzanti e rampicanti per future esplosioni di colore. Questo ottobre è stato particolarmente secco, quindi vale la pena considerare l'impatto che ciò potrebbe avere sulle tue piante. Prima che arrivi il caldo estivo, assicurati che il tuo giardino abbia un buon strato di pacciame e controlla che il tuo sistema di irrigazione funzioni correttamente. Inoltre, l’aggiunta di coperture per il terreno può migliorare l’aspetto generale del tuo giardino.

Fai un giro nella tua città per cercare ispirazione nei giardini di successo della zona. Ad esempio, i giardini mediani di Rockhampton sono stati abbelliti con la Gazanias scandens, una pianta che è diventata sinonimo della città. Disponibili in una varietà di colori, le Gazanie possono essere mescolate insieme o piantate in colori singoli per uno straordinario impatto visivo. Queste piante tappezzanti sono perfette per luoghi soleggiati e forniscono uno spettacolo vivace anche in posizioni esposte.

Le Gazanie appartengono alla famiglia delle Compositae Daisy e sono facili da coltivare. Sono disponibili in una vasta gamma di colori brillanti e bicolori. Originarie del Sud Africa, sono piante erbacee perenni che possono formare ciuffi o avere corridori che strisciano sulle rocce. Le piante producono anche facilmente piantine, creando una presenza continua nel tuo giardino.

Altri giardini che mettono in mostra bellissime piante includono il Col Brown Park, dove puoi trovare la Tabernaemontana Corymbosa Little Emerald. Questo attraente piccolo arbusto presenta fogliame verde scuro lucido e grappoli di fiori bianchi leggermente profumati tutto l'anno. È versatile e adatto per siepi basse, bordi di giardini o piantagioni di contenitori.

All'aeroporto di Rockhampton, l'ingresso è adornato da un imponente viale di palme Bismarck. Queste palme acquatiche con un attraente fogliame grigio-blu sono originarie del Madagascar. Anche se potrebbero non essere adatti ai piccoli giardini, possono crescere fino a tre metri di larghezza se hanno ampio spazio. I giardini dell'aeroporto presentano anche piantagioni di sottobosco che creano un piacevole contrasto con le palme.

Vale la pena prendere in considerazione anche l'aloe, coltivata nel Queensland centrale da oltre un secolo, per il tuo giardino. Sono ora disponibili ibridi resistenti e colorati, con alcune varietà che fioriscono ininterrottamente per sei mesi. L'Aloe Bush Baby Yellow, con i suoi morbidi fiori gialli e il fogliame verde scuro, è particolarmente attraente.

Infine, l'albero del frangipani, noto anche come Plumeria, può ancora essere trovato in tutta Rockhampton. La Plumeria obtusa, o Frangipani sempreverde, mantiene il suo fogliame tutto l'anno e ha foglie lucide, verde scuro. I fiori bianchi puri e molto profumati lo rendono inconfondibile.

Fai un giro per la tua città questo fine settimana e scoprirai una serie di vistose piante da fiore che potrebbero essere perfette per il tuo giardino.

