Svelare i segreti delle esplosioni stellari: missione INFUSE per studiare i resti di supernova del Cygnus Loop

By

Nella vasta distesa del cielo notturno, i resti della supernova Cygnus Loop catturano la curiosità di astronomi e osservatori delle stelle. Questo fenomeno celeste, situato vicino alla costellazione del Cigno (dal latino "cigno"), è i resti di una stella un tempo massiccia che collassò sotto la sua stessa gravità ed eruttò in una supernova circa 20,000 anni fa. Ora, una missione rivoluzionaria chiamata INFUSE è pronta per essere lanciata, con l’obiettivo di far luce sui misteri che circondano le esplosioni stellari e il loro ruolo nella creazione di nuovi corpi celesti.

INFUSE, che sta per Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment, utilizzerà uno strumento all’avanguardia che combina imaging e spettroscopia per osservare i resti della supernova Cygnus Loop. Catturando la luce nel lontano ultravioletto emessa quando il fronte d’urto si schianta contro sacche di gas freddo nella galassia della Via Lattea, INFUSE fornirà informazioni preziose sulla dinamica e sul trasferimento di energia delle supernovae.

Le supernovae, come quella responsabile della creazione del Cygnus Loop, svolgono un ruolo cruciale nella formazione delle galassie. Questi eventi esplosivi disperdono i metalli pesanti forgiati nel nucleo di una stella nelle nubi di polvere e gas circostanti, che alla fine si uniscono per formare nuovi corpi celesti come pianeti, stelle e interi sistemi stellari.

Guidata da Brian Fleming, professore di ricerca presso l'Università del Colorado Boulder, la missione INFUSE mira a studiare la continua espansione del Cygnus Loop. Questa enorme nube, che misura oltre 120 anni luce di diametro, continua ad espandersi alla velocità sbalorditiva di circa 930,000 miglia all'ora.

Con la sua strumentazione innovativa, INFUSE catturerà immagini del fronte d’urto, rivelando temperature del gas che vanno da 90,000 a 540,000 gradi Fahrenheit (da 50,000 a 300,000 gradi Celsius). Combinando i punti di forza dell'imaging e della spettroscopia, INFUSE creerà un “cubo di dati” tridimensionale che fornirà una comprensione completa della composizione, della temperatura e del movimento dei resti.

Il lancio della missione del razzo sonda INFUSE è previsto per il 29 ottobre 2023 dalla White Sands Missile Range nel New Mexico. Mentre ci imbarchiamo in questo viaggio scientifico, INFUSE mantiene la promessa di svelare i segreti delle esplosioni stellari, svelando approfondimenti sulla formazione dei corpi celesti che illuminano ulteriormente la nostra comprensione dell’universo.

FAQ

D: Cos'è INFUSE?

INFUSE, o Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment, è una missione missilistica sonda che combina imaging e spettroscopia per studiare i resti della supernova Cygnus Loop.

D: Cos'è il Cygnus Loop?

La Nebulosa del Cigno, conosciuta anche come Nebulosa Velo, è il residuo di un'esplosione di supernova avvenuta circa 20,000 anni fa. Si trova vicino alla costellazione del Cigno nel cielo notturno.

D: Cosa sono le supernove?

Le supernovae sono eventi esplosivi che si verificano quando una stella massiccia collassa sotto la sua stessa gravità e rilascia un'enorme quantità di energia. Svolgono un ruolo cruciale nella formazione dei corpi celesti e nella distribuzione dei metalli pesanti nell'universo.

D: In che modo INFUSE contribuirà alla nostra comprensione delle supernovae?

INFUSE catturerà la luce nel lontano ultravioletto emessa mentre il fronte d’urto dei resti di supernova del Cygnus Loop interagisce con il gas freddo nella Via Lattea. Studiando questo trasferimento di energia, INFUSE mira a fornire nuove conoscenze sulle dinamiche e sui processi delle supernovae.