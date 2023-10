Una nuova missione esplora le origini cosmiche dei sistemi stellari

Durante alcuni mesi dell'anno, gli osservatori delle stelle nell'emisfero settentrionale possono ammirare la costellazione del Cigno che attraversa con grazia il cielo notturno. Uno degli oggetti più affascinanti di questa costellazione è l'Anello del Cigno, noto anche come Nebulosa Velo, situato appena sopra l'ala del cigno.

La Nebulosa Velo è ciò che rimane di una stella massiccia esplosa in una spettacolare supernova circa 20,000 anni fa. Questa esplosione stellare, che ha fatto impallidire le dimensioni del nostro Sole, ha disperso gli elementi pesanti prodotti nel nucleo della stella nelle nubi di polvere e gas circostanti. In effetti, l’esplosione fu così intensa che si ritiene sia stata visibile anche durante le ore diurne sulla Terra, nonostante si trovasse a 2,600 anni luce di distanza.

Queste supernovae svolgono un ruolo cruciale nella formazione delle galassie e dei sistemi stellari. L'esplosione disperde elementi pesanti, compresi quelli necessari per la formazione dei pianeti e delle stelle, in tutto l'universo. Nel corso del tempo, i resti di queste esplosioni si uniscono per dare origine alla formazione di nuove stelle, pianeti e interi sistemi stellari.

Per svelare i misteri del Cygnus Loop e il suo ruolo nella formazione dei sistemi stellari, la missione del razzo sonda INFUSE (Integral Field Ultraviolet Spectroscopic Experiment) è stata lanciata dalla White Sands Missile Range nel New Mexico. Guidata dai ricercatori dell'Università del Colorado Boulder, la missione mira a osservare come la supernova scarica energia nella Via Lattea studiando la luce emessa quando l'onda d'urto si scontra con sacche di gas freddo nella galassia.

La missione INFUSE utilizza un telescopio specializzato progettato per rilevare la luce nel lontano ultravioletto, consentendo agli scienziati di osservare temperature del gas che vanno da 90,000 a 540,000 ° F. Questo strumento unico combina le funzionalità dell'imaging e della spettroscopia, fornendo preziose informazioni sulla composizione, la temperatura e il movimento della sorgente luminosa.

I dati raccolti non solo aiuteranno gli scienziati a comprendere gli elementi specifici e le loro temperature, ma faranno anche luce su come questi elementi si mescolano con l’ambiente circostante. Queste misurazioni rappresentano un passo significativo verso la comprensione del processo attraverso il quale il materiale delle supernove diventa parte dei pianeti e delle forme di vita, come la Terra e gli esseri umani.

