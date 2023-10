I viaggi spaziali potrebbero rappresentare una minaccia per lo strato di ozono terrestre, avverte uno studio

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Università di Canterbury a Christchurch, in Nuova Zelanda, suggerisce che il crescente interesse per l’esplorazione spaziale e l’aumento dei lanci di razzi potrebbero rappresentare una minaccia significativa per la guarigione dello strato di ozono della Terra. Nonostante gli sforzi per riparare lo strato di ozono, che in passato è stato ampiamente danneggiato dalle attività umane, la fiorente industria spaziale potrebbe impedirne la ripresa.

I razzi utilizzati nelle missioni spaziali rilasciano gas e particelle dannose per lo strato di ozono. Lo studio ha analizzato i dati dei lanci di razzi degli ultimi cinque anni e ha previsto le tendenze future nei viaggi spaziali. In questo breve periodo, i lanci annuali globali sono aumentati da 90 a 190, la maggior parte dei quali ha avuto luogo nell’emisfero settentrionale. I ricercatori prevedono che l’industria spaziale mondiale potrebbe superare i 3.7 trilioni di dollari entro il 2040.

Anche se l’attuale impatto dei lanci di razzi sullo strato di ozono è considerato limitato, lo studio sottolinea che un’escalation delle attività spaziali potrebbe peggiorare i danni. Le emissioni dei razzi rilasciano sostanze come cloro reattivo, nerofumo e ossidi di azoto, tutti dannosi per l’ozono. Gli effetti dei nuovi carburanti per missili, come il metano, devono ancora essere pienamente valutati.

L’interesse per le iniziative spaziali è in crescita, con l’ingresso in scena di circa 70 nazioni e imprese spaziali private. L’ascesa di aziende come Virgin Galactic, SpaceX e Blue Origin indica una tendenza globale nell’esplorazione spaziale. Tuttavia, è essenziale considerare le potenziali ripercussioni ambientali di tali sforzi.

Lo studio suggerisce inoltre che la Nuova Zelanda ha il potenziale per assumere un ruolo di leadership nel settore spaziale e influenzare le conversazioni globali sull’esplorazione spaziale sostenibile. I ricercatori propongono strategie per l’industria spaziale e la comunità di ricerca sull’ozono, compreso il monitoraggio delle emissioni dei razzi, la fornitura di accessibilità ai dati per i ricercatori e la considerazione dell’impatto sull’ozono durante la progettazione del razzo.

È fondamentale dare priorità alle pratiche sostenibili nei lanci di razzi globali coordinando gli sforzi tra aziende aerospaziali, scienziati e governi. Lo studio richiede un’azione immediata per garantire che i razzi non ostacolino il progressivo ripristino dello strato di ozono. I risultati di questa ricerca sono pubblicati sul Journal of the Royal Society of New Zealand.

Fonte:

- Università di Canterbury

– Giornale della Royal Society della Nuova Zelanda