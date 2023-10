SpaceX spinge per licenze di lancio più veloci

Riepilogo: SpaceX sta esercitando pressioni sulla Federal Aviation Administration (FAA) per accelerare il processo di licenza di lancio. Il razzo Starship della compagnia è pronto per un secondo test di volo ma è in attesa dell'approvazione normativa finale. SpaceX spera di essere lanciato durante la prima metà di novembre. Nel frattempo, Virgin Galactic prevede di effettuare la sua sesta missione in sei mesi il 2 novembre. Le piccole compagnie di lancio stanno lottando per competere con i prezzi bassi di SpaceX per le missioni Falcon 9. La posizione dominante di SpaceX nel mercato ha avuto un effetto “enormemente agghiacciante” sul settore dei piccoli lanci. SpaceX offre opportunità di lancio in rideshare per piccoli satelliti a partire da 5,500 dollari al chilogrammo, un prezzo molto inferiore a quello offerto dai veicoli di lancio di piccole dimensioni dedicati. Tre società statunitensi, SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic, hanno richiesto una proroga del periodo di apprendimento prima che vengano implementate le nuove norme federali sulla sicurezza per le missioni spaziali umane commerciali. La moratoria ventennale sulle norme federali scadrà il 20° gennaio.

SpaceX sta intensificando i suoi sforzi per ottenere licenze di lancio più rapide dalla Federal Aviation Administration (FAA). La società ha completato i preparativi necessari per un secondo test di volo del suo razzo Starship, ma è in attesa dell'approvazione normativa finale. La prima data di lancio possibile è ora nella prima metà di novembre. Virgin Galactic, invece, si prepara alla sua sesta missione in sei mesi, prevista per il 2 novembre.

Tuttavia, le piccole società di lancio si trovano ad affrontare sfide nel competere con i prezzi bassi di SpaceX per le missioni Falcon 9. I dirigenti del settore hanno affermato che la posizione dominante di SpaceX nel mercato ha avuto un impatto significativo sul settore dei piccoli lanci, rendendo difficile per loro competere sui prezzi. SpaceX offre attualmente opportunità di lancio in rideshare per piccoli satelliti a partire da 5,500 dollari al chilogrammo. Sebbene questi prezzi siano aumentati rispetto ai 5,000 dollari iniziali al chilogrammo, rimangono ancora molto al di sotto di quanto offrono i piccoli veicoli di lancio dedicati.

Inoltre, tre società statunitensi, SpaceX, Blue Origin e Virgin Galactic, si sono unite per richiedere un’estensione del periodo di apprendimento prima che vengano implementate le nuove norme federali sulla sicurezza per le missioni spaziali umane commerciali. L’attuale moratoria ventennale sulle normative federali scadrà il 20° gennaio. Le aziende ritengono che il settore non sia ancora abbastanza maturo per adottare nuove norme di sicurezza e stanno lavorando con la FAA e altre agenzie governative per stabilire una nuova normativa sulla sicurezza. struttura per il trasporto spaziale.

