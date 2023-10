L'India testa con successo il sistema di fuga per una capsula con equipaggio umano

L’India ha raggiunto una pietra miliare significativa nel suo programma di volo spaziale umano con il test riuscito del sistema di fuga dell’equipaggio per la navicella spaziale Gaganyaan. Il test in volo, svoltosi sabato, ha dimostrato i motori a razzo e i paracadute che avrebbero spinto la navicella lontano da un veicolo di lancio in avaria.

Durante il test, una versione senza equipaggio della capsula Gaganyaan è stata lanciata sopra un razzo a combustibile liquido monostadio. Circa un minuto dopo il lancio, è stata attivata la manovra di interruzione e la capsula si è separata dal booster per paracadutarsi in mare. I funzionari indiani erano entusiasti dell’esito del volo di prova, definendolo il primo importante traguardo nel programma Gaganyaan da 1.1 miliardi di dollari.

"Abbiamo iniziato il viaggio di Gaganyaan con questo lancio inaugurale della sequenza di interruzione del veicolo di prova, e questo verrà ripetuto più volte in condizioni diverse", ha affermato Sreedhara Somanath, presidente dell'Organizzazione indiana per la ricerca spaziale. L’India prevede di condurre ulteriori test del sistema di interruzione del lancio il prossimo anno, nonché di lanciare in orbita una missione Gaganyaan senza pilota. L’obiettivo per l’invio degli astronauti nell’orbita terrestre bassa sulla navicella spaziale Gaganyaan è il 2025.

Il successo del test del sistema di fuga dell’equipaggio rappresenta un significativo passo avanti per le ambizioni dell’India nel volo spaziale umano. Dimostra la capacità del Paese di garantire la sicurezza dei suoi astronauti durante gli scenari di lancio e ritorno. Sviluppando la propria navicella spaziale con equipaggio, l’India si sta posizionando come uno dei principali attori nell’arena dell’esplorazione spaziale.

Cos'è la navicella spaziale Gaganyaan?

La navicella spaziale Gaganyaan è la prima navicella spaziale indiana con equipaggio progettata per trasportare gli astronauti nell'orbita terrestre bassa.

Cosa è stato testato durante il test in volo?

Il test in volo si è concentrato sul sistema di fuga dell'equipaggio, che include motori a razzo e paracadute per separare in sicurezza il veicolo spaziale da un veicolo di lancio in avaria.

Qual è la tempistica per l'invio degli astronauti in orbita sulla navicella spaziale Gaganyaan?

I funzionari indiani mirano a inviare gli astronauti nell'orbita terrestre bassa sulla navicella spaziale Gaganyaan entro il 2025. Ciò sarà preceduto da ulteriori test del sistema di interruzione del lancio e da una missione Gaganyaan senza pilota.