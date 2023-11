Il futuro del lancio spaziale europeo: un cambio di paradigma verso la commercializzazione

By

Il trasporto spaziale europeo sta attraversando un cambiamento storico poiché i ministri del vertice spaziale europeo abbracciano un nuovo approccio competitivo per i servizi di lancio. Questo approccio mira a dare potere alle aziende commerciali e a ridurre la dipendenza dai finanziamenti pubblici, con l’Agenzia spaziale europea (ESA) che funge da cliente di riferimento per le attività e i servizi spaziali commerciali.

La decisione di passare a un modello competitivo di servizi è vista come un passo positivo dagli esperti del settore. Jörn Spurmann, direttore commerciale della Rocket Factory Augsburg (RFA), ritiene che si tratti di un "momento storico" poiché l'ESA decide di privatizzare e supportare alcune aziende nella ricerca di sistemi di lancio spaziale, piuttosto che svilupparne di propri. Questo nuovo approccio apre interessanti opportunità per RFA, che si è concentrata sullo sviluppo del suo piccolo lanciatore RFA One sin dalla sua fondazione nel 2018.

Il cambiamento del paradigma di lancio europeo non solo consente a RFA di espandere le proprie capacità esplorando lo sviluppo di sistemi di trasporto medi o pesanti, ma offre anche nuove strade attraverso il programma cargo commerciale dell'ESA. RFA aveva precedentemente annunciato un consorzio per sviluppare Argo, un servizio cargo per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e le future stazioni spaziali commerciali. Anche se rispettare la scadenza del 2028 fissata dall’ESA rappresenta una sfida, Spurmann rimane fiducioso.

Attualmente, l'obiettivo principale di RFA è il suo primo lancio, previsto per l'estate 2024 presso lo spazioporto di SaxaVord nelle Isole Shetland scozzesi. L'RFA One dell'azienda, un lanciatore a tre stadi, utilizza motori Helix a combustione a stadi di cherosene-ossigeno liquido. Con una capacità di dispiegamento fino a 1,300 chilogrammi su un'orbita polare di 500 chilometri o 450 chilogrammi su un'orbita di trasferimento geostazionaria, RFA è fiduciosa nei progressi compiuti finora.

Il sostegno finanziario da parte dell'Agenzia spaziale britannica, pari a 4.3 milioni di dollari, consolida ulteriormente i preparativi di RFA per il suo volo inaugurale. Il successo del lancio di RFA ha il potenziale per posizionare sia la società che SaxaVord Spaceport come attori significativi nell’emergente ecosistema europeo dei servizi di lancio commerciale.

