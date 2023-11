Picchi di razzi sulla Luna: uno sguardo più da vicino agli effetti di superficie

L'atterraggio sulla Luna è sempre stato un'impresa impegnativa e, poiché la NASA punta a ulteriori esplorazioni lunari attraverso il programma Artemis, comprendere gli effetti dei pennacchi dei razzi sulla superficie lunare diventa un fattore cruciale. Con lander più grandi e potenti pianificati per le missioni future, i rischi associati alle operazioni di atterraggio e decollo sono notevolmente amplificati.

L’ambiente unico sulla Luna, caratterizzato da bassa gravità, assenza di atmosfera e uno strato di polvere fine e roccia chiamato regolite lunare, crea uno scenario complesso per i veicoli spaziali. Quando toccano terra o si sollevano, i loro motori lanciano pennacchi supersonici di gas caldo verso la superficie, generando forze intense che sollevano polvere ed espellono rocce ad alta velocità. Ciò comporta vari rischi come ostacoli visivi, nuvole di polvere che interferiscono con la navigazione e la strumentazione e potenziali danni al lander e all'hardware nelle vicinanze.

Una preoccupazione critica è l’erosione causata da questi pennacchi. Sebbene i lander su scala Apollo non abbiano creato crateri durante l’atterraggio, gli effetti dei lander più grandi devono ancora essere determinati. Vi è incertezza su quanto i lander delle prossime missioni Artemis eroderanno la superficie e se un rapido cratere nella zona di atterraggio potrebbe mettere a repentaglio la stabilità del lander e la sicurezza degli astronauti a bordo.

Per comprendere meglio queste interazioni pennacchio-superficie (PSI), i ricercatori del Marshall Space Flight Center della NASA a Huntsville, in Alabama, hanno sviluppato strumenti software avanzati. Questi strumenti consentono previsioni accurate degli ambienti PSI e aiutano a valutare i rischi per i futuri progetti della NASA, tra cui il sistema di atterraggio umano e l'iniziativa Commercial Lunar Payload Services. Sono anche vitali per pianificare missioni su Marte.

Simulando i pennacchi del motore del lander Apollo 12 e la loro interazione con la superficie lunare, gli scienziati della NASA a Marshall sono stati in grado di far corrispondere fedelmente l'erosione prevista con ciò che effettivamente si è verificato durante l'atterraggio. Le simulazioni, condotte sui supercomputer dell'Ames Research Center della NASA, hanno generato terabyte di dati in diverse settimane di funzionamento.

Con questi nuovi strumenti software e le informazioni acquisite dalle simulazioni, la NASA può anticipare in modo proattivo potenziali pericoli, ridurre al minimo i rischi per i veicoli spaziali e l’equipaggio e garantire il successo delle future missioni lunari e interplanetarie.

FAQ

D: Cos'è il programma Artemis?

R: Il programma Artemis è l'iniziativa della NASA per esplorare la luna con missioni umane e robotiche, con l'obiettivo di stabilire una presenza umana sostenibile sulla superficie lunare.

D: Perché comprendere i pennacchi dei razzi è importante per gli atterraggi sulla Luna?

R: I pennacchi di razzi generati durante le operazioni di atterraggio e decollo possono creare pericoli come ostruzioni visive, nuvole di polvere e danni al lander e alle apparecchiature vicine. Studiare i loro effetti aiuta a garantire atterraggi sicuri e di successo.

D: Cos'è lo sforzo di taglio?

R: Lo stress di taglio si riferisce alla forza laterale (lateralmente) applicata su un'area specifica. È una delle principali cause di erosione poiché i fluidi scorrono attraverso una superficie.

Fonte:

NASA. (2023, 15 novembre). Scarichi di razzi sulla Luna: i supercomputer della NASA rivelano gli effetti sulla superficie. Estratto da phys.org: https://phys.org/news/2023-11-rocket-exhaust-moon-nasa-supercomputers.html