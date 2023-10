Un nuovo studio rileva che le rocce rilasciano CO2 tanto significative quanto i vulcani

Un nuovo studio ha scoperto che le rocce rilasciano anidride carbonica (CO2) nell’atmosfera in quantità significative quanto la CO2 rilasciata dai vulcani. Sebbene sia noto che le rocce assorbono CO2 durante il processo di alterazione chimica, questo nuovo processo di rilascio di CO2 dalle rocce non è stato incluso nella maggior parte dei modelli del ciclo naturale del carbonio.

Il processo avviene quando le rocce che si formarono su antichi fondali marini vengono spinte in superficie, come durante la formazione delle montagne. Ciò espone il carbonio organico nelle rocce all'ossigeno presente nell'aria e nell'acqua, provocando una reazione che rilascia CO2. In precedenza, si presumeva che le rocce degradate dagli agenti atmosferici fungessero da bacino di accumulo della CO2, piuttosto che da fonte.

Misurare il rilascio di questa CO2 derivante dagli agenti atmosferici del carbonio organico nelle rocce è stato impegnativo. Tuttavia, i ricercatori in questo studio hanno utilizzato il renio come elemento tracciante, poiché viene rilasciato nell’acqua quando il carbonio organico della roccia reagisce con l’ossigeno. Ciò ha permesso loro di misurare il rilascio di CO2 campionando l’acqua del fiume.

Combinando i dati sull’acqua del fiume con le mappe globali del carbonio organico nelle rocce vicino alla superficie, i ricercatori sono stati in grado di stimare il biossido di carbonio totale emesso dalle rocce esposte agli agenti atmosferici. Hanno scoperto che i punti caldi della CO2 erano concentrati in catene montuose con alti tassi di sollevamento, come l’Himalaya orientale, le Montagne Rocciose e le Ande.

Sebbene il rilascio di CO2 dovuto agli agenti atmosferici del carbonio organico delle rocce sia circa 100 volte inferiore alle attuali emissioni umane di CO2 derivanti dalla combustione di combustibili fossili, è simile alla CO2 rilasciata dai vulcani. Ciò lo rende un attore chiave nel ciclo naturale del carbonio della terra.

I ricercatori stanno ora studiando come i cambiamenti nell’erosione dovuti alle attività umane e i cambiamenti climatici di origine antropica potrebbero avere un impatto su questa naturale perdita di carbonio. Non è noto se questo rilascio naturale di CO2 aumenterà in futuro, ma la ricerca in corso mira a fornire una migliore comprensione di questo processo.

