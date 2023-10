Cometa 12/P Pons-Brooks: uno spettacolo celeste che attende

By

Un'affascinante cometa, soprannominata la "cometa del diavolo" per la sua forma caratteristica che ricorda due corna, sta sfrecciando attraverso il sistema solare interno. La cometa 12/P Pons-Brooks, come è formalmente conosciuta, effettuerà il suo massimo avvicinamento alla Terra in primavera, offrendo potenzialmente uno spettacolo maestoso visibile ad occhio nudo.

Raggiungendo il perielio, il punto più vicino al Sole nella sua orbita, il 21 aprile 2024, questo vagabondo cosmico passerà successivamente più vicino al nostro pianeta il 2 giugno. Gli astronomi esprimono la possibilità di catturare uno scorcio della cometa sotto cieli limpidi e bui durante questo periodo, poiché potrebbe emettere una luminosità sufficiente per l'osservazione senza ausilio.

Nell'attesa del suo avvicinamento, gli appassionati armati di potenti telescopi hanno già assistito ad uno spettacolo straordinario. La cometa 12/P Pons-Brooks ha registrato due eruzioni negli ultimi mesi, una a luglio e un'altra all'inizio di questo mese. In entrambi i casi, la luminosità della cometa si è intensificata, accompagnata dall'espulsione di gas e detriti ghiacciati, formando l'intrigante forma dei suoi due corni abbinati. Alcuni osservatori delle stelle hanno persino individuato somiglianze tra l'apparizione post-eruzione della cometa e l'iconica astronave Millennium Falcon della serie "Star Wars".

L'astronomo dilettante Eliot Herman, utilizzando telescopi remoti nello Utah, ha catturato immagini straordinarie della cometa 12/P Pons-Brooks e delle sue corna da diavolo. La cometa comprende un nucleo costituito da polvere, gas e ghiaccio, circondato da una brillante nube di gas nota come chioma. Quando la luce solare e la radiazione solare penetrano nel nucleo della cometa, si verificano sporadiche esplosioni violente, simili alle eruzioni osservate.

Sebbene i meccanismi precisi alla base della formazione dei corni temporanei della cometa non siano ancora del tutto chiari, gli esperti sospettano che abbiano origine da queste eruzioni ghiacciate. La struttura della cometa probabilmente influenza l'aspetto delle nubi di gas e ghiaccio espulse, generando l'illusione delle corna viste dai telescopi terrestri.

Scoperta nel 1812 dall'astronomo francese Jean-Louis Pons e successivamente osservata nuovamente dall'astronomo William Brooks nel 1883, la cometa 12/P Pons-Brooks intraprende un'orbita di 71 anni attorno al sole. Pertanto, dopo il suo imminente incontro ravvicinato in primavera, si ritirerà nel sistema solare esterno, per poi riapparire tra molti decenni.

Con la sua imminente vicinanza alla Terra, gli astronomi si stanno preparando con impazienza a studiare la cometa 12/P Pons-Brooks prima che giri attorno al Sole e ritorni ai margini del nostro vicinato cosmico. In particolare, il suo avvicinamento coincide con l’eclissi solare totale dell’8 aprile 2024, offrendo una rara opportunità di osservare la vicinanza della cometa al sole. Eliot Herman anticipa che questo evento potrebbe consentire la visione a occhio nudo a causa delle circostanze uniche dell'eclissi, esprimendo entusiasmo nel testimoniarlo e fotografarlo dal Texas.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cos'è la cometa 12/P Pons-Brooks?

R: La cometa 12/P Pons-Brooks è un oggetto celeste caratterizzato dai suoi due distinti "corni" di gas e ghiaccio che gli sono valsi il soprannome di "cometa del diavolo".

D: Quando sarà visibile ad occhio nudo la cometa 12/P Pons-Brooks?

R: Si prevede che la cometa sarà potenzialmente visibile senza l'ausilio di telescopi nella primavera del 2024 quando raggiungerà il suo punto più vicino alla Terra.

D: Con quale frequenza la cometa 12/P Pons-Brooks si avvicina alla Terra?

R: La cometa 12/P Pons-Brooks ha un periodo orbitale di 71 anni, il che significa che si avvicina al sistema solare interno e alla Terra una volta ogni settant'anni circa.

D: Come si formano le “corna da diavolo” della cometa?

R: L'esatto processo dietro la formazione dei corni temporanei della cometa non è ancora del tutto chiaro. Si ritiene tuttavia che abbiano origine da violente eruzioni causate dal riscaldamento del nucleo della cometa da parte della luce solare e delle radiazioni solari.

D: Le eruzioni della cometa possono rappresentare una minaccia per la Terra?

R: No, la cometa 12/P Pons-Brooks non rappresenta alcun pericolo per il nostro pianeta. Le sue eruzioni e la sua attività contribuiscono innanzitutto a creare uno spettacolo astronomico accattivante.