Rivelata la formazione della Luna: nuove intuizioni dai cristalli lunari

Gli scienziati hanno acquisito una comprensione più profonda della formazione della Luna e della sua età attraverso l'esame dei cristalli trovati nei campioni di roccia raccolti durante la missione Apollo 17 nel 1972. In precedenza, si credeva che la Luna si fosse formata circa 4.4 miliardi di anni fa. Tuttavia, sulla base dell’analisi dei cristalli di zircone, i ricercatori ora suggeriscono che la Luna potrebbe essere circa 40 milioni di anni più vecchia di quanto si pensasse in precedenza, risalendo a 4.46 miliardi di anni fa.

L’ipotesi principale per la formazione della Luna è l’impatto di un oggetto delle dimensioni di Marte chiamato Theia che si scontra con la Terra primordiale, rilasciando roccia fusa nello spazio. Questi detriti alla fine si unirono per formare la luna. Sebbene l'ipotesi sia ampiamente accettata, il momento esatto della formazione della luna è stato difficile da determinare.

I cristalli di zircone trovati nel frammento di roccia raccolto dall'astronauta Harrison Schmitt hanno svolto un ruolo cruciale nel determinare l'età della Luna. Utilizzando una tecnica chiamata tomografia con sonda atomica, gli scienziati sono stati in grado di confermare l'età dei cristalli che si sono formati dopo il gigantesco impatto. La presenza di cristalli di zircone, noti per essere estremamente durevoli, nei campioni di Terra, Marte e Luna evidenzia il loro significato nella comprensione della storia primordiale dei corpi celesti.

La ricerca condotta da un team di scienziati, guidato dal cosmochimico Philipp Heck, ha fatto luce su un altro aspetto dell'impatto della Luna sulla Terra. La collisione che ha formato la Luna ha avuto un effetto catastrofico sulla Terra, alterandone la velocità di rotazione. Inoltre, le forze gravitazionali della Luna hanno svolto un ruolo cruciale nello stabilizzare l’inclinazione assiale della Terra e nel rallentare la sua velocità di rotazione. Questi fattori hanno avuto un profondo impatto sul clima della Terra e sulla sua capacità di sostenere la vita.

Lo studio non solo fornisce preziose informazioni sulla formazione della Luna e sulla storia della Terra, ma evidenzia anche l’importanza dell’esame dei materiali raccolti dalle missioni spaziali condotte diversi decenni fa. Tecniche analitiche avanzate, come la tomografia con sonda atomica, hanno consentito agli scienziati di scoprire nuove informazioni dai campioni raccolti durante le missioni Apollo. La continua ricerca ed esplorazione della Luna non solo migliorerà la nostra comprensione del nostro vicino celeste, ma aprirà anche la strada a future esplorazioni dello spazio profondo.

